Глава МИД Маргус Цахкна сказал в среду, что принятые на саммите НАТО решения являются серьезным вкладом в укрепление безопасности союзников, передала пресс-служба Министерства иностранных дел.
Цахкна: принятые на саммите НАТО решения гарантируют усиление безопасности Эстонии
По словам Цахкна, в среду 10 июля на саммите НАТО в Вашингтоне приняли декларацию, в которой содержатся решения, являются важными шагами к содействию победе Украины, членству Украины в НАТО и укреплению оборонительной и сдерживающей позиции союзников.
«Эстония отправилась в Вашингтон с тремя четкими целями и в совместном заявлении только что завершившегося саммита были перечислены все они», - сказал министр.
Важнее всего принятие сильного пакета поддержки Украины, которым союзники подтверждают продолжение долгосрочного оказания военной помощи и руководящую роль НАТО в ее координации. В Вашингтоне договорились, что военная помощь союзников Украине составит не менее 40 млн евро в год, НАТО займет руководящую роль в подготовке украинских военных и будет поддерживаться способность к сотрудничеству Украины и альянса. Члены альянса также заявили, что путь Украины к вступлению в альянс необратим.
«Все эти решения помогут Украине двигаться к победе в войне и продвигаться на пути вступления в НАТО, - сказал Цахкна. - Мы подаем Москве четкий сигнал, что наша поддержка Украины остается непоколебимой, политика открытых дверей альянсов продолжается, а Украина имеет право самостоятельно принимать решения о своей организации безопасности».
По словам Цахкна, Украина, сражаясь против российской агрессии, вносит непосредственный вклад в безопасность евроатлантического региона поэтому каждое решение о поддержке Украины укрепляет и безопасность самих союзников.
На саммите также заявили, что, поскольку Россия представляет для альянса непосредственную и долгосрочную угрозу, в фокусе внимания НАТО остается ограничение и отражение агрессивных действий России.
Принятые на саммите решения также касаются быстрого приоритетного развития способностей НАТО и укрепления трансатлантического сотрудничества в сфере оборонной промышленности для обеспечения осуществимости оборонных планов НАТО.
«Все принятые на саммите решения гарантируют усиление безопасности Эстонии и всего альянса, - сказал Цахкна. - НАТО в течение 75 лет смог обеспечивать безопасность союзников и мы можем быть уверены, что альянс и в дальнейшем сможет ответить на все вызовы в сфере безопасности».
Представлявшая на саммите МИД вице-канцлер Кюллике Силласте-Эллинг сказала, что Эстония неоднократно поднимала в Вашингтоне тему необходимости повышения оборонных затрат и что и после саммите продолжится работа над тем, чтобы новая цель оборонных затрат союзников в будущем составляла не менее 2,5 процента ВВП.
«Мы не можем позволить себе такую роскошь, как ожидание, - сказала Силласте-Эллинг. - НАТО должен укрепить оборонительную позицию, а для этого нужно поднять оборонные затраты».
Саммит в Вашингтоне продолжается, в четверг пройдет совместное заседание союзников с партнерами из ЕС и Тихоокеанского региона, а также заседание совета НАТО-Украина.