Цахкна: принятые на саммите НАТО решения гарантируют усиление безопасности Эстонии

По словам Цахкна, в среду 10 июля на саммите НАТО в Вашингтоне приняли декларацию, в которой содержатся решения, являются важными шагами к содействию победе Украины, членству Украины в НАТО и укреплению оборонительной и сдерживающей позиции союзников.

«Эстония отправилась в Вашингтон с тремя четкими целями и в совместном заявлении только что завершившегося саммита были перечислены все они», - сказал министр.

Важнее всего принятие сильного пакета поддержки Украины, которым союзники подтверждают продолжение долгосрочного оказания военной помощи и руководящую роль НАТО в ее координации. В Вашингтоне договорились, что военная помощь союзников Украине составит не менее 40 млн евро в год, НАТО займет руководящую роль в подготовке украинских военных и будет поддерживаться способность к сотрудничеству Украины и альянса. Члены альянса также заявили, что путь Украины к вступлению в альянс необратим.

«Все эти решения помогут Украине двигаться к победе в войне и продвигаться на пути вступления в НАТО, - сказал Цахкна. - Мы подаем Москве четкий сигнал, что наша поддержка Украины остается непоколебимой, политика открытых дверей альянсов продолжается, а Украина имеет право самостоятельно принимать решения о своей организации безопасности».

По словам Цахкна, Украина, сражаясь против российской агрессии, вносит непосредственный вклад в безопасность евроатлантического региона поэтому каждое решение о поддержке Украины укрепляет и безопасность самих союзников.