Саммит НАТО в Вашингтоне: союзники обещали Украине сорок млрд евро в течение года и новые системы ПВО

Линия Фото: BBC

Анализ. Без достаточного числа ракет для «Пэтриотов» эффект от них будет ограниченным

Павел Аксенов, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны

Передача четырех новых батарей Patriot и одной батареи SAMP-T серьезно укрепит украинскую противовоздушную оборону.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что его стране нужно еще как минимум семь батарей Patriot. Вместе с SAMP-T Украина получит пять, но из заявления следует, что в последующие годы партнеры постараются передать «дополнительные стратегические системы ПВО для Украины».

Кроме того, Нидерланды передадут Украине некоторые компоненты батареи Patriot. Какие именно, не сообщается, но и это обещание было подготовлено еще в мае. Тогда же Нидерланды заявили, что помогут Украине с подготовкой расчетов.

Patriot и находящаяся в том же классе итало-французская SAMP/T - мобильные комплексы. Они изначально создавались для противовоздушной обороны театра военных действий. Одно из главных свойств таких систем - возможность быстрого развертывания.

Это свойство важно для ВСУ, которые используют подобные комплексы не только для защиты городов, но и для борьбы с российской авиацией.