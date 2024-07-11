Paxful представляла собой платформу для криптовалютных транзакций между физическими лицами. Еще в 2018 году Äripäev писал, что деятельность компании находилась в некой «серой зоне».

С одной стороны, платформа предлагала альтернативу людям, не имеющим доступа к банковским услугам, а с другой, Paxful пользовались и преступники.

Приговор будет вынесен 4 ноября, и 36-летнему Шабаку грозит до пяти лет тюрьмы.

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