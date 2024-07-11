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Глава эстонской криптокомпании может сесть в тюрьму на несколько лет (1)

rus.postimees.ee
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Тюрьма.
Тюрьма. Фото: Tairo Lutter

Как сообщили в Министерстве юстиции США, руководитель криптоплатформы Paxful Артур Шабак признал себя виновным в недостаточно строгом применении мер по борьбе с отмыванием денег, пишет dv.ee.

Paxful представляла собой платформу для криптовалютных транзакций между физическими лицами. Еще в 2018 году Äripäev писал, что деятельность компании находилась в некой «серой зоне».

С одной стороны, платформа предлагала альтернативу людям, не имеющим доступа к банковским услугам, а с другой, Paxful пользовались и преступники.

Приговор будет вынесен 4 ноября, и 36-летнему Шабаку грозит до пяти лет тюрьмы.

Читайте подробнее на dv.ee.

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