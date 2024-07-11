Исследование На что жители Эстонии планируют потратить свои деньги в течение следующего года?

Банк Citadele опросил жителей стран Балтии, чтобы выяснить, какие важные покупки они планируют совершить в ближайшие 12 месяцев. За небольшими исключениями, ответы жителей Эстонии, Латвии и Литвы оказались очень схожими. Больше всего денег люди планируют направить на ремонт или благоустройство жилья. Сделать это планируют 28% жителей Эстонии. Практически столько же респондентов - 27% - хотят отправиться в путешествие.

Многие заранее планируют и другие крупные покупки: 16% указали, что планируют приобрести новую бытовую технику или мебель, 14% собираются купить электронику, такую ​​как телефон, компьютер, телевизор или что-то подобное, а 11% подумывают о покупке нового автомобиля. 7% хотели бы приобрести новую квартиру, дом или дачу. Пятая часть опрошенных заявила, что не планирует крупных покупок или не знает о них заранее.

Планы покупок жителей Эстонии во многом схожи с планами наших соседей, но были и небольшие отличия. Например, больше литовцев (18%) хотели бы купить новую машину или путешествовать (32%). «Экономика Литвы восстановилась быстрее, чем экономика Эстонии, и находится в лучшем состоянии - ответы могут отражать именно это», - сказала руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен.

«Интересно, например, что в Литве люди активнее планируют покупать автомобили - и это на фоне плана по введению в Эстонии автоналога, который, по мнению многих, мог бы побудить людей сменить машину в этом году. Вполне возможно, что финансовые возможности жителей страны просто не позволяют это сделать», - отметила Хакиайнен.

Большинство респондентов опроса Citadele (77%) намерены финансировать эти важные покупки из своих сбережений. 17% воспользуются банковским кредитом, а 3% планируют занять у друзей. Хакиайнен подчеркнула, что стоит заранее обдумать дорогие покупки и застраховать их, чтобы не потерять деньги: «Хотя страхование путешествий является обычной практикой, многие не знают, что дорогие вещи можно защитить с помощью страхования покупок. Банки также предлагают различные виды страховой защиты в рамках своих пакетов платежных карт, поэтому стоит внимательно ознакомиться с условиями».

В мае этого года по заказу банка Citadele исследовательская фирма Norstat провела общебалтийское исследование. В каждой стране было опрошено по 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.