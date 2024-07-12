Модельной походкой в школу будущего: учителя Ольгу Юрц не пугают ни трудные подростки, ни переход на эстоноязычное образование

«В первом классе меня переполняли эмоции и было ощущение, что начинается новая жизнь. Помню, как пришла в восторг от своей первой учительницы и захотела быть как она. Это были детские эмоции, но, наверное, они тоже повлияли на меня. Даже сейчас, когда 1 сентября я вижу детей на торжественной линейке, у меня текут слезы: это настоящий праздник и большая радость. Выпускные в конце учебного года тоже меня сильно трогают», - говорит она.