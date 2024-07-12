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Модельной походкой в школу будущего: учителя Ольгу Юрц не пугают ни трудные подростки, ни переход на эстоноязычное образование

Ольга Лебедева
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Ольга Юрц.
Ольга Юрц. Фото: Rasmus Rebase

Людей, которых работа делает счастливыми, видно сразу. Глаза учителя человековедения Таллиннской Паэской гимназии Ольги Юрц (29) моментально начинают гореть, а на лице появляется широкая улыбка, когда речь заходит о ее профессии и, прежде всего, об учениках. По словам Ольги, во взаимодействии с детьми есть что-то космическое: когда ты отдал много энергии, но получил взамен еще больше, когда устал, но это какая-то приятная усталость, мотивирующая выкладываться на уроках еще сильнее.

Ольга родилась и выросла в Таллинне, окончила Таллиннский Линнамяэский русский лицей, где еще совсем маленькой поняла, что хочет стать учителем.

«В первом классе меня переполняли эмоции и было ощущение, что начинается новая жизнь. Помню, как пришла в восторг от своей первой учительницы и захотела быть как она. Это были детские эмоции, но, наверное, они тоже повлияли на меня. Даже сейчас, когда 1 сентября я вижу детей на торжественной линейке, у меня текут слезы: это настоящий праздник и большая радость. Выпускные в конце учебного года тоже меня сильно трогают», - говорит она.

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