Модельной походкой в школу будущего: учителя Ольгу Юрц не пугают ни трудные подростки, ни переход на эстоноязычное образование

Людей, которых работа делает счастливыми, видно сразу. Глаза учителя человековедения Таллиннской Паэской гимназии Ольги Юрц (29) моментально начинают гореть, а на лице появляется широкая улыбка, когда речь заходит о ее профессии и, прежде всего, об учениках. По словам Ольги, во взаимодействии с детьми есть что-то космическое: когда ты отдал много энергии, но получил взамен еще больше, когда устал, но это какая-то приятная усталость, мотивирующая выкладываться на уроках еще сильнее.
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Ольга родилась и выросла в Таллинне, окончила Таллиннский Линнамяэский русский лицей, где еще совсем маленькой поняла, что хочет стать учителем.