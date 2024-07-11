ВЫЗОВ Неделя путешествия, которая показалась годом. Часть четвертая

Автомобильный журналист Владимир Нийнимяки подвергает себя испытанию, отправившись в путешествие из Таллинна в марокканскую Касабланку и обратно на электромобиле - это 13 000 километров пути. О своих впечатлениях и испытаниях он рассказывает в Postimees.

«Сегодня оставили Альпы позади. Я буду скучать по этим великанам; это место, которое навсегда будет связано у меня с преодолением. Я ни разу не был там «просто так», ради отдыха. Всегда была история про преодоление. И эти горы пропитаны подобными историями. Сквозь годы люди пытались их покорить, преодолеть себя, найти новые горизонты, и находили. Я нашел свои. Для меня Альпы не приторно-цветные и инстаграмные. Тяжелые массивы, способные выжать из тебя последние капли. Оставлю их в памяти такими». (6.07, пост в Facebook)

Мы опять в равнинной местности. Южная Франция - это море, пальмы и жара. Таким это представляется в воображении сразу, когда говорят об этих местах. Тут хочется ехать на маленьком красном кабриолете, в солнечных очках и держать за руку того самого человека, поселившегося в твоем сердце. Средиземное море встретило нас штормом. Свинцовые тучи изливались дождем, а запах соли наполнял нос. Как будто ничего общего с идеальной картинкой из воображения.

Альпы не стали для путешественника приторно-цветными и инстаграмными. Фото: Владимир Нийнимяки