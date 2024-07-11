Бывают пейзажи, которые вызывают желание оказаться на их фоне, находясь за рулем маленького красном кабриолета, будучи в солнечных очках и положив руку на плечо любимого человека. Владимир Нийнимяки, однако, продолжает свой путь в Марокко на электромобилe Škoda, и в очередной части своих заметок рассказывает о том, как берет под контроль некоторые свои тревожности, а также обнаруживает невероятное единение со своими компаньонами по приключению, возникшее в действительности за очень короткий срок.
ВЫЗОВ ⟩ Неделя путешествия, которая показалась годом. Часть четвертая
Автомобильный журналист Владимир Нийнимяки подвергает себя испытанию, отправившись в путешествие из Таллинна в марокканскую Касабланку и обратно на электромобиле - это 13 000 километров пути. О своих впечатлениях и испытаниях он рассказывает в Postimees.
«Сегодня оставили Альпы позади. Я буду скучать по этим великанам; это место, которое навсегда будет связано у меня с преодолением. Я ни разу не был там «просто так», ради отдыха. Всегда была история про преодоление. И эти горы пропитаны подобными историями. Сквозь годы люди пытались их покорить, преодолеть себя, найти новые горизонты, и находили. Я нашел свои. Для меня Альпы не приторно-цветные и инстаграмные. Тяжелые массивы, способные выжать из тебя последние капли. Оставлю их в памяти такими». (6.07, пост в Facebook)
Мы опять в равнинной местности. Южная Франция - это море, пальмы и жара. Таким это представляется в воображении сразу, когда говорят об этих местах. Тут хочется ехать на маленьком красном кабриолете, в солнечных очках и держать за руку того самого человека, поселившегося в твоем сердце. Средиземное море встретило нас штормом. Свинцовые тучи изливались дождем, а запах соли наполнял нос. Как будто ничего общего с идеальной картинкой из воображения.
Борясь со своим страхом воды, иду по пляжу по направлению к морю. Под ногами - тысячи раковин и ракушек, напоминающих те, что когда-то лежали за стеклянными дверцами шкафа в гостиной. В воду я зашел на метр - как только взгляд заскользил дальше, как только делается заметным, что прозрачное море становится голубым и переходит в темно-синий, мне становится немного дурно. Остаюсь на берегу, дожидаясь остальной команды, и вспоминаю, что за день прошло по плану.
Чувство родства между кочевниками
Моя привычная утренняя зарядка автомобиля сегодня занимает три часа: сначала кружил в центре города, в поисках парковки, чтобы забрать карту Powerpass из отеля, куда она должна была прийти. Она, конечно, не пришла, иначе приключение стало бы слишком простым. Но хорошей новостью становится нахождение зарядки с платежным терминалом для банковской карты. Наконец-то элегантное и простое решение для зарядок!
Возможно, это упростит мне дальнейший путь: скачал приложение Smoov, где подключенные к этой сети зарядные станции имеют возможность оплаты картой. Кажется, что понемногу получается контролировать свою тревожность, связанную с зарядками. По крайней мере, стал относиться к этому проще, ведь до сих пор, несмотря на любые сложные ситуации, все складывалось хорошо.
В лагере абсолютно вымокшие и уставшие ребята поставили палатки и уже сидели под одним большим тентом, обедая и беседуя на темы прошедшего дня. За эту неделю, которая, кажется, длилась уже целый год, я полностью привык к этим незнакомым мне до этого момента людям.
Они стали мне близкими людьми: кажется, что во всей хаотичности дней осталось неизменным то, что каждое утро и вечер мы проводим время вместе. Ханно, один из велосипедистов, рассказывает историю, от которой в лагере раздается громкий смех. Мы стали кочевниками, передвигающимися в день по 100-150 километров на юг.
Разрушение стереотипа
Наши остановки каждый день в новом месте. Это остановки в дикой местности, в кемпингах. И мое отношение к кемпингам всегда было немного скептичным - я представлял себе эдакий парк домов на колесах, где люди пенсионного возраста читают газеты и абсолютно ничего не происходит. И да, такие кемпинги есть, но за эту неделю я уже успел побывать в таких, где есть свои бассейны, где есть зоны для коворкинга, и в целом эти места больше похожи на спа.
Среди останавливающихся, конечно же, есть пенсионеры, читающие газеты, но также много путешественников на самой разной технике - от серьезных внедорожных домов на колесах до путешественников, путешествующих на своих двоих. Цена остановки для десяти человек тоже разная, от нуля (и это не всегда дикая местность, как раз первая ночь у Средиземного моря была в кемпинге, где для обычных автомобилей был въезд бесплатный) до 170 евро, что в пересчете на одного человека составляет совсем смешную цену.
Нравится ли мне такой тип отдыха? В целом, да. Места всегда очень красивые, жизнь в палатке (или в моем случае - в машине) перестала быть неудобной после оснащения ее подушкой и шторками на окнах. Кажется, что за этот месяц я смогу оставить самый подробный обзор в отношении салона своей Škoda.