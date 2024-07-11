Согласно результатам недавнего опроса малых и средних предприятий Эстонии, проведенного Norstat по заказу Luminor, 44 процента предприятий при наличии свободных средств использовали бы их для повышения заработной платы сотрудников, отдавая определенный приоритет как развитию бизнеса, так и обучению персонала.
Опрос: эстонские предприятия назвали главное условие для повышения зарплаты сотрудников
«Целью нашего опроса было выяснить, каковы сегодня основные приоритеты предприятий. Результаты хорошо отражают настроения, возникающие в ходе нашего общения с предприятиями – эстонские предприятия заботятся о хороших сотрудниках даже в трудные времена и готовы способствовать благополучию своих работников, если позволяют обстоятельства», – сказал руководитель отдела корпоративного банкинга Luminor в Эстонии Индрек Юлге.
«Если ожидания аналитиков о том, что наша экономика находится на пути к восстановлению, наконец оправдаются, то, конечно, важно, чтобы плоды будущего роста были разделены и с работниками, - отметил Юлге. - Хотя в последние годы рост заработной платы в Эстонии, даже в условиях спада экономики, был заметным, большая его часть была съедена высокой инфляцией».
При сравнении стран Балтии именно руководители эстонских компаний уделяли наибольшее внимание заработной плате. В Литве 36% руководителей компаний указали на стремление повысить зарплаты, а в Латвии эта доля составила 30%.
Наряду с повышением зарплаты 33% эстонских компаний указали в качестве приоритета развитие бизнеса при наличии свободных ресурсов, 21% - обучение персонала, а почти пятая часть, или 20%, - инвестиции в инновации и технологии.
По мнению Индрека Юлге, вполне логично, что после длительного периода стагнации предприниматели стремятся к новому росту, и сделать это можно в основном за счёт инвестиций в новые технологии и обучения сотрудников в этой области.
«Отрадно, что наряду с крупными компаниями многие малые и средние предприятия также осознают, что простого инвестирования в новые технологические решения недостаточно, если их сотрудники не поддерживают инновации, - говорит руководитель отдела корпоративного банкинга Luminor в Эстонии. - Я думаю, что, наблюдая за успехами других, все больше руководителей осознают, что подобная совокупность взглядов – лучший способ обеспечить максимальную эффективность и конкурентоспособность бизнеса».
Исследование также показывает, что по сравнению со своими южными соседями эстонские МСП находятся в более выгодном финансовом положении, по крайней мере, по мнению самих руководителей. «Если в Эстонии лишь десятая часть респондентов заявила об отсутствии свободных средств, то в Латвии и Литве этот показатель почти вдвое выше – 17 и 18 процентов соответственно», – сказал Юлге.
По словам Юлге, последние несколько лет были трудными для предпринимателей, что объясняет осторожный взгляд на будущее: только четверть респондентов планируют расширять свое дело в этом году, а 60 процентов – нет.
«С другой стороны, результаты опроса показывают, что даже в трудные времена люди думают о том, как добиться успеха в будущем и как лучше подготовиться к следующему этапу роста. В этом контексте очень важно, чтобы предприниматели нашли в себе энтузиазм и смелость посмотреть вокруг с открытыми глазами, чтобы воспользоваться различными возможностями, предлагаемыми, например, государственной поддержкой или кредитными продуктами с более выгодными условиями», – добавил Юлге.
Norstat провёл опрос среди балтийских компаний в апреле-мае этого года. По поручению Luminor Bank в каждой стране было опрошено по 250 руководителей малых и средних предприятий – с числом работников до 249 человек.