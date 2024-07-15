«Закрытие границы с Россией может произойти неожиданно»: глава Ассоциации автоперевозчиков о проблемах на восточной границе

Как в глазах бизнеса выглядят новости, которые касаются напряженной ситуации на восточной границе, и почему недобросовестная конкуренция бизнесменов, которые продолжают возить грузы в Россию, сохраняется. Об этом Rus.Postimees поговорил с профессионалом в сфере грузоперевозок.