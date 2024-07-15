«Закрытие границы с Россией может произойти неожиданно»: глава Ассоциации автоперевозчиков о проблемах на восточной границе

Объемы поставок грузов в Россию через восточную границу Эстонии из-за агрессивной войны Путина упали в три-четыре раза, рассказал Rus.Postimees генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Эстонии (ERAA) Эрмо Перолайнен. Именно эта структура, объединяющая более 200 транспортных компаний, ранее выступала против планов правительства Эстонии по дальнейшему ограничению работы погранпереходов.
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Как в глазах бизнеса выглядят новости, которые касаются напряженной ситуации на восточной границе, и почему недобросовестная конкуренция бизнесменов, которые продолжают возить грузы в Россию, сохраняется. Об этом Rus.Postimees поговорил с профессионалом в сфере грузоперевозок.
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