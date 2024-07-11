Почти 36 миллионов евро будет инвестировано в строительство первого в своем роде природного спа-отеля на северном берегу Чудского озера. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда предпринимательства и инноваций.
Фото ⟩ На месте бывшей базы отдыха Силламяэского химзавода построят спа-отель почти за 40 млн евро
Из Фонда справедливого перехода на реализацию проекта будет потрачено 13 млн евро, 23 млн евро инвестирует предприятие Loodusspaahotell, сообщила пресс-служба Фонда предпринимательства и инноваций (EIS).
Проект такого масштаба - это первая крупная инвестиция в туризм от Фонда в Ида-Вирумаа, а также крупнейшая инвестиция в туризм за пределами Таллинна за последние годы и крупнейшее развитие в регионе Чудского озера.
«Благодаря своей современной бизнес-концепции Loodusspaahotel будет способствовать развитию всего региона и повышению его популярности среди отечественных и иностранных туристов. Увеличение числа посетителей также принесет доход другим предприятиям региона и создаст предпосылки для появления новых рабочих мест. Новый спа будет привлекателен и как средство повышения благосостояния местных жителей», - говорит Сигрид Харьо, член правления EIS.
«Проектируемый природный спа-отель будет не просто выражением функции и формы, он будет способствовать физическому и душевному благополучию посетителей. В отеле запланировано 97 номеров, ресторан, две зоны отдыха, многофункциональный зал для семинаров, спа-комплекс с бассейном и двумя спа-сьютами, зона для процедур», – рассказал член правления Loodusspaahotell Яко Капп.
Компания Loodusspaahotell OÜ была основана в марте этого года и на 76% принадлежит JK Hotel & Spa OÜ (единственный владелец Яко Капп, член правления) и Adamas Invest OÜ, единственным владельцем которой является Андрес Линнас, который также является одним из собственников Olerex.
По словам менеджера по туризму EIS Аннели Лепп, в Ида-Вирумаа необходимо найти замену российским туристам, и новый спа создает для этого хорошие условия.
«Новые отличительные предложения делают регион более привлекательным в глазах посетителей с других наших близлежащих рынков, Финляндии и Латвии, от которых в настоящее время в основном зависят доходы от экспорта, получаемые туристическими компаниями», - сказала Лепп. По словам Лепп, планируемый проект не будет напрямую конкурировать с другими спа-отелями Ида-Виру, поскольку имеет уникальное расположение и свою особую нишу.
По данным туристических опросов EIS, 14% иностранных гостей Эстонии во время путешествий пользуются косметическими и спа-услугами, 55% из них - финны, 40% - латыши.
По оценке члена правления Loodusspaahotell Яко Каппа, благодаря спа-отелю госбюджет и местные самоуправления будут получать около двух миллионов евро в качестве прямых налоговых поступлений.
Спа-отель будет построен примерно в 200 метрах от берега Чудского озера, на месте бывшей базы отдыха Силламяэского химического завода.