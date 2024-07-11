Фото На месте бывшей базы отдыха Силламяэского химзавода построят спа-отель почти за 40 млн евро

Из Фонда справедливого перехода на реализацию проекта будет потрачено 13 млн евро, 23 млн евро инвестирует предприятие Loodusspaahotell, сообщила пресс-служба Фонда предпринимательства и инноваций (EIS).

Проект такого масштаба - это первая крупная инвестиция в туризм от Фонда в Ида-Вирумаа, а также крупнейшая инвестиция в туризм за пределами Таллинна за последние годы и крупнейшее развитие в регионе Чудского озера.

«Благодаря своей современной бизнес-концепции Loodusspaahotel будет способствовать развитию всего региона и повышению его популярности среди отечественных и иностранных туристов. Увеличение числа посетителей также принесет доход другим предприятиям региона и создаст предпосылки для появления новых рабочих мест. Новый спа будет привлекателен и как средство повышения благосостояния местных жителей», - говорит Сигрид Харьо, член правления EIS.

Так будет выглядеть новый спа-отель, который будет располагаться в 200 метрах от Чудского озера. Фото: EIS

«Проектируемый природный спа-отель будет не просто выражением функции и формы, он будет способствовать физическому и душевному благополучию посетителей. В отеле запланировано 97 номеров, ресторан, две зоны отдыха, многофункциональный зал для семинаров, спа-комплекс с бассейном и двумя спа-сьютами, зона для процедур», – рассказал член правления Loodusspaahotell Яко Капп.

Компания Loodusspaahotell OÜ была основана в марте этого года и на 76% принадлежит JK Hotel & Spa OÜ (единственный владелец Яко Капп, член правления) и Adamas Invest OÜ, единственным владельцем которой является Андрес Линнас, который также является одним из собственников Olerex.