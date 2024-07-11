Телекоммуникационные компании, такие как Telia, за год увеличили свою прибыль на несколько миллионов евро, несмотря на все более высокие цены на услуги. Хотя рост цен с целью увеличения прибыли вызывает обеспокоенность у потребителей, ни Департамент конкуренции, ни Департамент защиты прав потребителей не видят проблем в действиях компаний.
Руки государственных ведомств связаны в борьбе против повышения цен телекоммуникационными компаниями
Чистая прибыль Telia Eesti за год выросла на 8,7 миллиона евро.
Генеральный директор Департамент конкуренции Эвелин Пярн-Лий сказала, что руки ведомства связаны.
«На олигопольном рынке участникам рынка выгоднее следить за действиями друг друга, чем конкурировать, потому что если бы они конкурировали, то все бы проиграли», - объяснила она.
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Олигопольный рынок - это ситуация, когда на товар или услугу много желающих, но мало предложений.
Председатель правления Telia Хольгер Хальянд заявил в начале этого года, что повышение цен необходимо, поскольку из-за постоянно растущих объемов данных сеть требует все больших инвестиций.