Руки государственных ведомств связаны в борьбе против повышения цен телекоммуникационными компаниями

Телекоммуникационные компании, такие как Telia, за год увеличили свою прибыль на несколько миллионов евро, несмотря на все более высокие цены на услуги. Хотя рост цен с целью увеличения прибыли вызывает обеспокоенность у потребителей, ни Департамент конкуренции, ни Департамент защиты прав потребителей не видят проблем в действиях компаний.