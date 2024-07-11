Правительство приняло важное решение, касающееся полномочий помощников полицейских

Цель законопроекта – повысить эффективность и гибкость работы полиции. Департамент полиции и погранохраны (PPA) внес Министерству внутренних дел предложение о дополнении обязанностей помощников полицейских, предложение представил на заседании правительства в четверг министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Согласно действующему постановлению правительства, измерять скорость движения по спидометру может только сотрудник полиции, хотя законом о дорожном движении помимо полицейского в качестве проверяющего скорость дорожного движения, в том числе и по спидометру, предусмотрен помощник полицейского.

Чтобы помощик полицейских получил разрешение измерять скорость, он должны пройти соответствующую подготовку. В зависимости от количества участников курса обучение одного помощника полицейского обойдется 125-185 евро. По мнению PPA, в течение двух лет было бы целесообразно подготовить около 200 помощиков полицейских.