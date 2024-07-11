Официально Лучший эстонский баскетболист продолжит карьеру в Японии

Котсар также прокомментировал это решение на сайте клуба: «Думаю, предстоящий сезон будет очень интересным. Не могу дождаться! Я хочу познакомиться с японской культурой как в спортзале, так и за его пределами. Я чрезвычайно благодарен за эту возможность».

Тренировать клуб будет финн Ласси Туови, а помощником тренера станет Юкка Тойяла, бывший главный тренер сборной Эстонии.

В прошлом сезоне Котсар набирал в среднем 5,6 очка, 3,3 подбора и 1,2 передачи в Евролиге, 6,5 очка, 3,2 подбора и 1,3 передачи за игру в испанской лиге.

Центральному игроку сборной Эстонии по баскетболу пришлось искать новое место, так как в конце июня он стал свободным агентом. Котсар не стал продлевать контракт с бывшим домашним клубом «Витория Баскония».

Котсар представлял «Басконию» в общей сложности в 141 игре за два сезона, из которых он принял участие в 68 матчах испанской Премьер-лиги и 73 матчах Евролиги.