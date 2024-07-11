Криминалисты Восточной префектуры допросили молодого человека в связи с передачей преступникам денег, которые он выманил у жертв мошенничества.
Полиция поймала молодого человека, помогавшего мошенникам в Нарве
Райнет Юузе, глава Бюро уголовного розыска Восточной префектуры, сообщил, что молодой человек подозревается в девяти преступных эпизодах, а сумма ущерба составляет 42 000 евро.
«Мошенники обычно действуют за границей и вербуют местных молодых людей на роль курьеров через приложения социальных сетей. Мы также просим людей сообщать в полицию о попытках вербовки, а родителей - рассказывать молодым людям об опасности, чтобы мы могли быстро вмешаться и предотвратить появление новых жертв, а также не дать молодым людям попасть в криминальную среду ради легких денег», - сказал Юузе.
Преступники очень находчивые
В этом году участились случаи, когда мошенники сообщают по телефону, что их близкий человек попал в аварию или попал в ДТП и ему срочно нужны деньги на лечение. Человека просят быстро найти деньги и передать их курьеру, прибывшему к нему домой.
Полиция просит сообщать о подозрительных объявлениях о работе и попытках найма на работу по адресу ida.vihje@politsei.ee.
Мошенники обращаются к людям от имени разных учреждений и под разными предлогами. Например, 18 апреля жертве позвонил человек, представившийся телефонным оператором Tele2, и сообщил, что контракт скоро будет изменен.
Через несколько минут позвонили из полиции и сообщили, что телефонный оператор на самом деле мошенник, и полиции нужна помощь, чтобы арестовать его. С этой целью преступник, выдававший себя за полицейского, попросил мужчину отнести наличные в банкомат, чтобы поймать мошенника на месте преступления. В результате обмана мужчина лишился почти 30 000 евро.
4 апреля 90-летней женщине позвонили якобы из прокуратуры. Ей сказали, что авария произошла по вине ее дочери и что нужно отдать деньги на лечение. Женщина передала деньги курьеру, который приехал к ней домой и представился прокурором.
Выплаты государству не должны производиться немедленно
Рийна Богенс, прокурор Вируской районной прокуратуры, призывает людей никогда не просить денег по телефону.
«К сожалению, мошенники часто представляются государственными служащими, в том числе полицейскими и прокурорами. Действительно, при работе с прокуратурой и полицией иногда возникают ситуации, когда человек должен деньги государству, но в этих случаях это никогда не становится для него неожиданностью», - пояснил Богенс.
Он напомнил, что возникновению финансового обязательства предшествуют процессуальные действия, после чего человеку направляется документ, например уведомление о штрафе или постановление, в котором также указывается конкретный срок оплаты и инструкции по перечислению средств на счет государственного органа. «Платежи государству никогда не должны осуществляться немедленно, путем передачи наличных на частные счета или с порога», - добавил Богенс.
Глава бюро по борьбе с преступностью сказал, что схемы порой невероятны, но мошенники запутывают людей, и таким образом им удается выманивать деньги у людей.
«Если вам позвонили с пугающим предложением, не спешите действовать или спросите совета у близкого человека. Больше всего нас беспокоит то, что люди впускают в свои дома незнакомцев, не зная, кто они такие и каковы их истинные цели. Не сообщайте незнакомцу свой домашний адрес, PIN-код и другие данные в телефонном разговоре, которые преступники могут использовать, чтобы повлиять на вас и затем получить ваши деньги», - говорит Райнет Юузе.