Полиция поймала молодого человека, помогавшего мошенникам в Нарве

4 апреля 90-летней женщине позвонили якобы из прокуратуры. Ей сказали, что авария произошла по вине ее дочери и что нужно отдать деньги на лечение. Женщина передала деньги курьеру, который приехал к ней домой и представился прокурором.

Выплаты государству не должны производиться немедленно

Рийна Богенс, прокурор Вируской районной прокуратуры, призывает людей никогда не просить денег по телефону.

«К сожалению, мошенники часто представляются государственными служащими, в том числе полицейскими и прокурорами. Действительно, при работе с прокуратурой и полицией иногда возникают ситуации, когда человек должен деньги государству, но в этих случаях это никогда не становится для него неожиданностью», - пояснил Богенс.

Он напомнил, что возникновению финансового обязательства предшествуют процессуальные действия, после чего человеку направляется документ, например уведомление о штрафе или постановление, в котором также указывается конкретный срок оплаты и инструкции по перечислению средств на счет государственного органа. «Платежи государству никогда не должны осуществляться немедленно, путем передачи наличных на частные счета или с порога», - добавил Богенс.

Глава бюро по борьбе с преступностью сказал, что схемы порой невероятны, но мошенники запутывают людей, и таким образом им удается выманивать деньги у людей.

«Если вам позвонили с пугающим предложением, не спешите действовать или спросите совета у близкого человека. Больше всего нас беспокоит то, что люди впускают в свои дома незнакомцев, не зная, кто они такие и каковы их истинные цели. Не сообщайте незнакомцу свой домашний адрес, PIN-код и другие данные в телефонном разговоре, которые преступники могут использовать, чтобы повлиять на вас и затем получить ваши деньги», - говорит Райнет Юузе.