35-летний кенийский марафонец Лоуренс Чероно дисквалифицирован на семь лет за нарушение допинговых правил.
Кенийская допинг-драма продолжается: знаменитый легкоатлет получил семилетнюю дисквалификацию
Первоначально Чероно был отстранен от соревнований в мае 2022 года, когда в его внесоревновательной пробе мочи были обнаружены следы запрещенного вещества триметазидина. В этот вторник Чероно наконец получил семилетнюю дисквалификацию от AIU, организации, борющейся за чистый спорт в легкой атлетике.
По данным AIU, приговор кенийскому марафонцу состоит из двух частей: четыре года за допинг и еще четыре года за порчу улик или воспрепятствование расследованию. Однако срок был сокращен на один год, поскольку Чероно наконец признал свою вину.
Марафонец может вернуться на соревнования в 2029 году.
Личный рекорд Чероно в марафоне - 2:03.04. Это ставит бегуна на двенадцатое место в мировом рейтинге за всю историю. На Олимпиаде в Токио Чероно занял четвертое место.
The AIU has banned Lawrence Cherono (Kenya) for 7 years from 16 July 2022 for Presence/Use of a Prohibited Substance (Trimetazidine), Tampering or Attempted Tampering with any part of Doping Control. DQ results from 23 May 2022— Athletics Integrity Unit (@aiu_athletics) July 10, 2024
Details here: https://t.co/jTdIJLKxpv pic.twitter.com/F8hy3y2eDJ
Только в середине июня Postimees писал о том, что большим успехам кенийских бегунов мешает их весьма серьезная проблема с положительными допинг-пробами.