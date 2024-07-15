ОПРОС НЕДЕЛИ «Мало рабочих мест и низкие зарплаты»: жители Таллинна о причинах переезда из Эстонии

Дмитрий

Дмитрий. Фото: Константин Седнев/ Postimees

Не знаю, как и чувствовать себя в Эстонии, я остался без работы. О переезде в другую страну, однако, я никогда не задумывался, меня и здесь все устраивает. А вот мой сын по учебе собирается переезжать в Финляндию. Я думаю, что молодые люди будут уезжать из Эстонии, так как здесь нестабильная обстановка из-за соседней страны.

София

София. Фото: Константин Седнев/ Postimees

Я никогда не задумывалась о переезде, так как родилась и выросла в Эстонии. Конечно, всегда есть вещи, которые можно улучшить, но в целом меня все устраивает. У меня есть друзья, которые уехали за границу, но, на мой взгляд, везде можно жить хорошо или плохо, главное - кто тебя окружает. Многие молодые люди уже покинули Эстонию, но это личный выбор каждого человека.

Наташа

Наташа. Фото: Константин Седнев/ Postimees

В Эстонии меня все пока что устраивает, о переезде не задумывалась. У меня есть знакомые, которые уехали из Эстонии, главным образом из-за климата. Но это то, что мы не можем контролировать или изменить.

Валентина

Валентина. Фото: KКонстантин Седнев/ Postimees

В Эстонии мне хорошо, я здесь родилась, здесь жила всю жизнь, никуда не собираюсь. Я думаю, что молодые люди, скорее всего, продолжат уезжать из Эстонии. У нас очень мало рабочих мест и труд оплачивается низко. Молодежи некуда развиваться.

Олеся

Олеся. Фото: Константин Седнев/ Postimees