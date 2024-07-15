Переселение людей из одной страны в другую - это сложный и многогранный процесс, обусловленный множеством факторов. Эстония, как и многие другие страны, сталкивается с явлением миграции своих граждан, покидающих родину в поисках лучших возможностей. Rus.Postimees решил узнать у жителей столицы, задумывались ли они когда-нибудь о переезде.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Мало рабочих мест и низкие зарплаты»: жители Таллинна о причинах переезда из Эстонии
Дмитрий
Не знаю, как и чувствовать себя в Эстонии, я остался без работы. О переезде в другую страну, однако, я никогда не задумывался, меня и здесь все устраивает. А вот мой сын по учебе собирается переезжать в Финляндию. Я думаю, что молодые люди будут уезжать из Эстонии, так как здесь нестабильная обстановка из-за соседней страны.
София
Я никогда не задумывалась о переезде, так как родилась и выросла в Эстонии. Конечно, всегда есть вещи, которые можно улучшить, но в целом меня все устраивает. У меня есть друзья, которые уехали за границу, но, на мой взгляд, везде можно жить хорошо или плохо, главное - кто тебя окружает. Многие молодые люди уже покинули Эстонию, но это личный выбор каждого человека.
Наташа
В Эстонии меня все пока что устраивает, о переезде не задумывалась. У меня есть знакомые, которые уехали из Эстонии, главным образом из-за климата. Но это то, что мы не можем контролировать или изменить.
Валентина
В Эстонии мне хорошо, я здесь родилась, здесь жила всю жизнь, никуда не собираюсь. Я думаю, что молодые люди, скорее всего, продолжат уезжать из Эстонии. У нас очень мало рабочих мест и труд оплачивается низко. Молодежи некуда развиваться.
Олеся
В Эстонии я себя замечательно чувствую, мне здесь все нравится. Но я знаю людей, которые переехали жить в Финляндию, но потом все равно вернулись на родину, так как решили, что здесь лучше.
Николай
Если честно, по разным причинам, конечно, задумывался. Люди хотят стабильности, поэтому и переезжают в более спокойные регионы.
Егор
Все устраивает, я здесь родился и вырос, переезд не входит в мои планы и предпосылок для этого не было.
Никита
Таллинн мне нравится, это мой родной город, в первый раз мне было безумно трудно уезжать отсюда, бросать друзей и родных. Мы с ребятами недавно поехали работать в Финляндию, потому что там платят лучше, чем здесь.
Несмотря на это, Эстония навсегда остается в моем сердце.
Сейчас многие люди начали заниматься рекрутингом для работы за границей. Рекрутеры зарабатывают очень хорошие деньги, привлекая молодых и перспективных специалистов. Если в Эстонии ничего не изменится и зарплаты не вырастут, то ситуация в стране не улучшится.
Александр
Я гость в столице, приехал из Норвегии на лето, но переезжать в Эстонию не собираюсь. Меня не устраивают зарплаты здесь.