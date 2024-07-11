Согласно свежему исследованию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в Эстонии резко упало доверие к правительству. Зато чиновниками в целом люди довольны, хоть и не верят в их неподкупность, пишет dv.ee.
Исследование: в Эстонии меньше доверяют государству и подозревают чиновников во взятках
В честность государственных служащих мало кто верит: только 32% эстонцев ожидают, что они откажутся от взяток для ускорения доступа к услугам.
Доказано, что уровень доверия в обществе и, в частности, к государственным институтам – это важный показатель, влияющий на экономическое развитие: от экономического роста, финансового развития и эффективной работы центробанка до социально-экономической мобильности и работы отдельных рынков (например, страховых).
Чуть менее половины эстонцев (46%) считают вероятным, что правительство будет готово защитить жизни людей в чрезвычайной ситуации, что ниже среднего показателя в 53% по странам ОЭСР.
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