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Исследование: в Эстонии меньше доверяют государству и подозревают чиновников во взятках

rus.postimees.ee
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Взятка.
Взятка. Фото: Marko Saarm / Sakala

Согласно свежему исследованию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в Эстонии резко упало доверие к правительству. Зато чиновниками в целом люди довольны, хоть и не верят в их неподкупность, пишет dv.ee.

В честность государственных служащих мало кто верит: только 32% эстонцев ожидают, что они откажутся от взяток для ускорения доступа к услугам.

Доказано, что уровень доверия в обществе и, в частности, к государственным институтам – это важный показатель, влияющий на экономическое развитие: от экономического роста, финансового развития и эффективной работы центробанка до социально-экономической мобильности и работы отдельных рынков (например, страховых).

Чуть менее половины эстонцев (46%) считают вероятным, что правительство будет готово защитить жизни людей в чрезвычайной ситуации, что ниже среднего показателя в 53% по странам ОЭСР.

Читайте подробнее на dv.ee.

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