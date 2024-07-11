Предприятие Araxes OÜ покупает магазины компании OÜ Regalia Kaubandus, которая покидает рынок розничной торговли алкогольными напитками.
Популярная сеть алкогольных магазинов будет поглощена конкурентом
Согласно уведомлению о слиянии, Regalia владеет 12 магазинами, специализирующимися на продаже алкогольных напитков. В настоящее время сеть Araxes насчитывает 38 алкогольных магазинов, 30 из которых находятся в Таллинне, три в Кохтла-Ярве, два в Нарве, два в Силламяэ и один в Маарду.
Единственным собственником Araxes OÜ является эстонский предприниматель Оваким Азарумян. Согласно годовому отчету за 2022 год, объем продаж компании составил 31,3 млн евро, а прибыль - почти 700 000 евро.
Азарумян получил от компании 120 000 евро в виде дивидендов. Компания еще не представила годовой отчет за 2023 год.