Популярная сеть алкогольных магазинов будет поглощена конкурентом

Согласно уведомлению о слиянии, Regalia владеет 12 магазинами, специализирующимися на продаже алкогольных напитков. В настоящее время сеть Araxes насчитывает 38 алкогольных магазинов, 30 из которых находятся в Таллинне, три в Кохтла-Ярве, два в Нарве, два в Силламяэ и один в Маарду.