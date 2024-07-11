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Фото Неймара застукали с бывшей, и это спустя несколько дней после рождения его ребенка от другой женщины

rus.postimees.ee
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Неймар.
Неймар. Фото: AHMED YOSRI

Как известно, осенью прошлого года Неймар расстался со своей спутницей Бруной Бьянкарди. Это произошло спустя месяц после рождения их дочери Мейви.

Бруна обвинила Неймара в измене и прекратила отношения. Однако спустя год журналисты подловили парочку, слившуюся в страстном поцелуе, это было на концерте Тьягуиньо в Сан-Паулу.

Стоит отметить, что это воссоединение состоялось, несмотря на то, что тремя днями ранее у Неймара родилась третья дочь, но уже от модели Аманды Кимберли.

Бруна Бьянкарди имеет сумасшедшую популярность – за ее страницей в Instagram следят десять миллионов фанатов.

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