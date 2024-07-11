Фото Неймара застукали с бывшей, и это спустя несколько дней после рождения его ребенка от другой женщины

Бруна обвинила Неймара в измене и прекратила отношения. Однако спустя год журналисты подловили парочку, слившуюся в страстном поцелуе, это было на концерте Тьягуиньо в Сан-Паулу.

o neymar e a bruna biancardi pic.twitter.com/nhQV3APLuK — ؘva (@anygsvoices) July 7, 2024

Стоит отметить, что это воссоединение состоялось, несмотря на то, что тремя днями ранее у Неймара родилась третья дочь, но уже от модели Аманды Кимберли.

🚨FAMOSOS: Neymar e Bruna Biancardi aos beijos durante show de Thiaguinho.



Ao que tudo indica, houve uma nova reconciliação entre o casal. pic.twitter.com/JcGHqmGQkk — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) July 7, 2024

Бруна Бьянкарди имеет сумасшедшую популярность – за ее страницей в Instagram следят десять миллионов фанатов.