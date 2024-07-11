СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Удар ножом в сожителя, провалившийся в мусорный бак человек, спасение котенка из двигателя

4 июля в полицию поступило сообщение, что с улицы Кастани в Тарту был угнан непристегнутый белый велосипед Volkswagen. Ущерб оценивается в 500-700 евро.

10 июля в полицию поступило сообщение, что 10 июля через открытое окно автомобиля на улице Туру в Тарту был украден iPhone 14. Ущерб составил 1200 евро.

Безопасность на границе

Вчера вечером на юго-восточных пограничных пунктах двум гражданам России был запрещен въезд в страну, поскольку в ходе бесед было установлено, что они могут представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам был запрещен въезд в Эстонию, и они были возвращены в Россию.

10 июля пограничники на погранпункте Койдула при проверке документов гражданина России, направлявшегося из Эстонии, обнаружили, что он нелегально находился в Шенгенской зоне в течение одного года, семи месяцев и 24 дней, причем один из них - в Эстонии. Человеку было выдано предписание покинуть Эстонию, запрещен въезд на территорию Шенгенской зоны в течение трех лет и наложен штраф в размере 200 евро. После разбирательства человек уехал в Россию.

За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили двух граждан России, одного гражданина Украины и одного гражданина Туркменистана.