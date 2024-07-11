Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о ударе ножом в сожителя, а также о запрете на въезд в Эстонии двум гражданам России. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о человеке, провалившимся в мусорный бак, и о спасении котенка из двигателя.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Удар ножом в сожителя, провалившийся в мусорный бак человек, спасение котенка из двигателя
Насилие
10 июля поступило сообщение, что 44-летний мужчина избил свою 41-летнюю сожительницу в квартире на улице Пухангу в Пыхья-Таллинне. Оба участника были в состоянии алкогольного опьянения.
10 июля в полицию поступило сообщение, что 52-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на своего сожителя в многоквартирном доме на улице Кеск в Силламяэ.
10 июля в полицию поступило сообщение, что неизвестный избил 39-летнего мужчину в ходе конфликта на улице Мадизе в Нарве. К моменту прибытия полиции нападавший уже ушел.
10 июля в полицию поступило сообщение о конфликте в квартире в Хаапсалу, в ходе которого 51-летняя женщина ударила ножом своего сожителя. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу на машине скорой помощи, а полиция задержала 51-летнюю женщину по подозрению в совершении преступления.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
10 июля поступило сообщение, что в квартиру на улице Татари в Кесклинне проникли и украли кошелек и различную электронику. Причиненный ущерб оценивается в 3 100 евро. Подозреваемый был задержан полицией.
10 июля со стоянки на улице Паэкалда в Ласнамяэ был украден непристегнутый черно-серый велосипед Scott. Причиненный ущерб оценивается примерно в 1000 евро.
В полицию поступило сообщение, что 3 июля до полуночи из дома на улице Тегури в Тарту были украдены оконные отливы и медный кабель, а также разбиты камеры. Ущерб оценивается примерно в 2600 евро.
4 июля в полицию поступило сообщение, что с улицы Кастани в Тарту был угнан непристегнутый белый велосипед Volkswagen. Ущерб оценивается в 500-700 евро.
10 июля в полицию поступило сообщение, что 10 июля через открытое окно автомобиля на улице Туру в Тарту был украден iPhone 14. Ущерб составил 1200 евро.
Безопасность на границе
Вчера вечером на юго-восточных пограничных пунктах двум гражданам России был запрещен въезд в страну, поскольку в ходе бесед было установлено, что они могут представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам был запрещен въезд в Эстонию, и они были возвращены в Россию.
10 июля пограничники на погранпункте Койдула при проверке документов гражданина России, направлявшегося из Эстонии, обнаружили, что он нелегально находился в Шенгенской зоне в течение одного года, семи месяцев и 24 дней, причем один из них - в Эстонии. Человеку было выдано предписание покинуть Эстонию, запрещен въезд на территорию Шенгенской зоны в течение трех лет и наложен штраф в размере 200 евро. После разбирательства человек уехал в Россию.
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили двух граждан России, одного гражданина Украины и одного гражданина Туркменистана.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
10 июля пограничники обнаружили незаконное пересечение временного пункта пропуска на реке Нарва в направлении Эстония-Россия-Эстония. Водитель маломерного судна был оштрафован на 180 евро.
10 июля на пограничном пункте «Нарва-1» при проверке документов гражданина России, выезжающего из Эстонии, пограничники обнаружили, что он нелегально находился в Шенгенской зоне в течение трех дней, один из которых - в Эстонии. Человеку выдали предписание покинуть Эстонию, запретили въезд в Шенгенскую зону на три месяца и оштрафовали на 200 евро. После процедуры человек уехал в Россию.
Пожары
10 июля в 9:44 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на крыше двухэтажного жилого дома на улице Калеви в Тарту. На месте выяснилось, что в распределительной коробке электрического подключения под карнизом произошла неисправность и возникло пламя. Спасатели проверили пожарную безопасность, дальнейшая ответственность лежала на жильцах и рабочих, которые чистили крышу.
10 июля в 18:44 в деревне Урумарья в волости Тори в результате пожара сгорел маленький электромобиль. Спасатели потушили остатки автомобиля. По информации от владельца, возгорание связано с газонокосилкой, оставленной в автомобиле.
ДТП
11 июля в 2:30 ночи спасатели выехали на 86 км шоссе Таллинн-Тарту в деревню Мяэкула в Пайде на место дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и лося. Мертвого лося и разбитую машину оттащили на обочину. Люди в аварии не пострадали.
Прочее
10 июля в 17:53 спасатели получили вызов на улицу Козе в Пирита, где большое дерево упало на движущийся автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал, так как дерево лишь слегка задело автомобиль. Спасатели убрали дерево с дороги.
10 июля в 21:39 спасатели оказали помощь человеку, который не смог выбраться из подземного мусорного бака на улице Валукоя в Ласнамяэ. Человеку помогли выбраться из мусорного бака с помощью лестницы.
10 июля в 8:33 спасатели были вызваны на помощь в поселок Люганузе, где найденный котенок забрался в двигатель автомобиля, и его не удавалось достать даже с помощью еды. Спасатели подняли автомобиль с помощью пневматических подъемных устройств, чтобы достать котенка из пространства между коробкой передач и карданным валом. Котенок нашел новый безопасный дом в семье владельцев автомобиля.