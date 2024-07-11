Кафедральный собор архиепископа Руана и Нормандии загорелся во время ремонтных работ. В XIX веке это было самое высокое здание в мире.
«На шпиле Руанского собора начался пожар. Причины на данный момент неизвестны. Все государственные ресурсы мобилизованы», - написал мэр Руана Николя Майер-Россиньоль днем 11 июля в своем аккаунте в X, публикуя фото горящего памятника.
Début d'incendie en cours sur la flèche de la cathédrale de @Rouen. Origine inconnue à ce stade. Tous les moyens publics sont mobilisés. Merci de faciliter leur intervention. pic.twitter.com/Lnu1vMrw5p— Nicolas Mayer-Rossignol (@NicolasMayerNMR) July 11, 2024
На видеозаписях очевидцев с места события видно, как огонь поднимается по строительным лесам.
🇫🇷🔥La alcaldía de Rouen (Ruán, Normandía) dice que todos los medios han sido puestos a disposición contra el incendio en la parte superior de la Catedral, que se encontraba desde hacía algunas semanas en obra. No se se sabe de momento la causa del fuego. pic.twitter.com/6MPCjV0rTH— Alejo Schapire⚡️ (@aschapire) July 11, 2024
Здание входит в список национального наследия Франции и является четвертым по высоте готическим собором в мире. Высота шпиля - 151 метр. С 1876 по 1880 год этот собор был самым высоким зданием мира, уступив этот титул Кёльнскому собору.
По данным «BFM Normandie» в тушении участвуют 70 пожарных.
Incendie de la cathédrale de Rouen: les pompiers, au nombre de 70, "sont en train de parfaire l'extinction" pic.twitter.com/nElsruU4AU— BFM Normandie (@BFM_Normandie) July 11, 2024
Около 15:00 по Таллинну стало известно, что пожар локализован.
Пожары преследовали этот храм неоднократно в прошлом.
Самой древней частью готического собора Руана является северная башня (башня Сен-Ромен), построенная в 1145 году. Она полностью выгорела 1 июня 1944 года после бомбардировок, от изначальной постройки остались лишь стены. Южная башня (Масляная башня) была построена в 1485 году. Неф был сооружен в 1200 году, когда существовавший романский неф обрушился в результате пожара.
Единственный сохранившийся изначальный портал - северный, портал Иоанна Богослова, представляющий сцены из жизни Иоанна Богослова и Иоанна Предтечи. Он неоднократно реставрировался после 1769 года. Два других портала были сильно повреждены в XVI веке.
Собор пострадал от урагана в XVIII веке, а затем получил сильные повреждения при бомбардировках Руана союзниками в 1944 году в ходе Второй мировой войны: 19 апреля сильно поврежден неф и капеллы (попадание семи бомб, из которых шесть взорвались), а после бомбардировки 31 мая выгорела северная башня. Во время сильной бури в декабре 1999 года была повреждена колокольня.
Это не первый горящий собор во Франции в последние годы. В 2019 году во французской столице во время ремонтных работ вспыхнул знаменитый собор Парижской Богоматери.
Тогда в результате пожара был разрушен шпиль, сооруженный в XIX веке. Его каркас состоял из 500 тонн древесины, покрытых 250 тоннами свинцовых пластин. При высокой температуре свинец расплавился и частично испарился, став источником ядовитого дыма.
Кроме того, были уничтожены две трети крыши храма, сооруженные из дерева в XII-XIII веках. Пострадала часть внутренних помещений в том числе орган в который попала вода во время тушения огня.
Деньги на восстановления собора в Париже были собраны за считаные дни, но реставрационные работы продолжаются до сих пор.
Прокуратура Парижа сразу исключила версию преднамеренного поджога здания. Следствие пришло к выводу, что пожар начался в центральной части крыши, рядом с основанием шпиля.