Около 15:00 по Таллинну стало известно, что пожар локализован.

Пожары преследовали этот храм неоднократно в прошлом.

Самой древней частью готического собора Руана является северная башня (башня Сен-Ромен), построенная в 1145 году. Она полностью выгорела 1 июня 1944 года после бомбардировок, от изначальной постройки остались лишь стены. Южная башня (Масляная башня) была построена в 1485 году. Неф был сооружен в 1200 году, когда существовавший романский неф обрушился в результате пожара.

Единственный сохранившийся изначальный портал - северный, портал Иоанна Богослова, представляющий сцены из жизни Иоанна Богослова и Иоанна Предтечи. Он неоднократно реставрировался после 1769 года. Два других портала были сильно повреждены в XVI веке.

Собор пострадал от урагана в XVIII веке, а затем получил сильные повреждения при бомбардировках Руана союзниками в 1944 году в ходе Второй мировой войны: 19 апреля сильно поврежден неф и капеллы (попадание семи бомб, из которых шесть взорвались), а после бомбардировки 31 мая выгорела северная башня. Во время сильной бури в декабре 1999 года была повреждена колокольня.

Руанский собор до пожара 11 июля 2024 года. Фото: AFP / Scanpix

Это не первый горящий собор во Франции в последние годы. В 2019 году во французской столице во время ремонтных работ вспыхнул знаменитый собор Парижской Богоматери.

Тогда в результате пожара был разрушен шпиль, сооруженный в XIX веке. Его каркас состоял из 500 тонн древесины, покрытых 250 тоннами свинцовых пластин. При высокой температуре свинец расплавился и частично испарился, став источником ядовитого дыма.

Кроме того, были уничтожены две трети крыши храма, сооруженные из дерева в XII-XIII веках. Пострадала часть внутренних помещений в том числе орган в который попала вода во время тушения огня.

Деньги на восстановления собора в Париже были собраны за считаные дни, но реставрационные работы продолжаются до сих пор.

Прокуратура Парижа сразу исключила версию преднамеренного поджога здания. Следствие пришло к выводу, что пожар начался в центральной части крыши, рядом с основанием шпиля.