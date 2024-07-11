Виноват российский самолет? При посадке в аэропорту Хельсинки маршруты нескольких рейсов изменили

По данным газет Helsingin Sanomat и Iltalehti, в среду вечером авиакомпания Finnair изменила маршрут рейса из Гамбурга в Хельсинки, когда самолет собирался заходить на посадку в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Один из пассажиров рассказал Helsingin Sanomat, что, по словам пилота, причиной изменения был российский самолет.

Однако согласно заявлениям Fintraffic, самолет перенаправили из-за грозовых туч, а не из-за российского самолета, сообщает Svenska Yle.

«Вчерашний день был для диспетчеров обычным, вечером рейсы перенаправляли, чтобы избежать попадания в грозовые облака», – пишет по электронной почте Svenska Yle глава отдела коммуникаций Fintraffic Леэна Хухтамаа.

Директор по связям с общественностью Finnair Пяйвют Таллквист сообщила Yle, что самолет Гамбург-Хельсинки немного отклонился от обычного маршрута. Причину изменения маршрута она не прокомментировала.

В то же время ВВС Германии и Латвии, которые сейчас несут дежурство по охране воздушного пространства НАТО в странах Балтии, сообщили в Х, что в среду были вынуждены поднимать в воздух истребители Eurofighter для идентификации двух российских МиГ-29, которые не выходили на связь с авиадиспетчерами.

Alarmstart in 🇱🇻! Im Rahmen der @NATO-Mission #VAPB stiegen erneut 🇩🇪 #Eurofighter auf, um zwei 🇷🇺 MIG29 UB OHNE Flugplan und Kontakt zur zivilen Flugsicherung im internationalen Luftraum über der Ostsee zu identifizieren. #SecuringTheSkies #WeAreNATO pic.twitter.com/2LMxKCbVfL — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) July 10, 2024

На изменение маршрутов гражданских самолетов именно из-за российских военных самолетов объявляли командиры воздушных судов Finnair во время полетов, сообщили Helsingin Sanomat сразу несколько очевидцев. ВВС Финляндии ситуацию не комментирует.