СХЕМЫ В связи с работами по реконструкции улицы Ластекоду автобусы направят в объезд

С понедельника, 15 июля, движение на перекрестке улицы Лийвалайа, Тартуского шоссе и бульвара Рявала будет значительно ограничено, с 6:30 до 21:30 на перекрестке будут работать регулировщики.

С бульвара Рявала можно ехать прямо, все повороты однополосные. С улицы Пронкси открыто движение прямо по одной полосе, а также правый поворот. Проехать на Тартуское шоссе можно с улиц Кундери и Лаулупео.

На Тартуском шоссе открыты однополосные повороты направо и налево. Проехать на бульвар Рявала можно через улицы Лийвалайа и Лаутери. На улице Лийвалайа останется одна полоса движения прямо и правый поворот на Тартуское шоссе. Проезд на бульвар Рявала возможен через улицу Лаутери.

22 июля движение на перекрестке вновь изменится. На улице Пронкси останется одна полоса движения прямо и правый поворот на бульвар Рявала. Проезд на Тартуское шоссе возможен через улицы Кундери и Лаулупео. На Тартуском шоссе открыты однополосные повороты направо и налево, а также движение прямо на бульвар Рявала. С улицы Лийвалайа открыто движение прямо и правый поворот на Тартуское шоссе. Проезд на бульвар Рявала возможен через улицу Лаутери. В дневное время перекресток управляется регулировщиками движения.

Схема организации движения с 22 по 27 июля. Фото: Tallinna strateegiakeskus

До 19 июля перекресток улиц Ластекоду и Гильди закрыт.