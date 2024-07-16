Куда хочу, туда лечу! Так ли это этим летом, если речь идет о зарубежном отдыхе? Профессионалы по работе с туристическими капризами рассказали Rus.Postimees, стало ли у них меньше дел, и как все еще можно сэкономить на отдыхе без потери качества.
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Сказочное Бали: как растут цены на летний отдых и останавливает ли это жителей Эстонии
Экватор лета - рубеж, когда можно оценить - как нынешним летом изменились настроения жителей Эстонии относительно поездок за тридевять земель. Куда едут теперь, когда власти регулярно пугают дырами в бюджете, а цены на продукты в магазинах удивляют и без подсказок министров.