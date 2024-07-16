Вт, 16.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Сказочное Бали: как растут цены на летний отдых и останавливает ли это жителей Эстонии

Наталия Гребнева Иван Скрябин
Copy
Бали.
Бали. Фото: Shutterstock

Куда хочу, туда лечу! Так ли это этим летом, если речь идет о зарубежном отдыхе? Профессионалы по работе с туристическими капризами рассказали Rus.Postimees, стало ли у них меньше дел, и как все еще можно сэкономить на отдыхе без потери качества.

Экватор лета - рубеж, когда можно оценить - как нынешним летом изменились настроения жителей Эстонии относительно поездок за тридевять земель. Куда едут теперь, когда власти регулярно пугают дырами в бюджете, а цены на продукты в магазинах удивляют и без подсказок министров.

Улыбаемся и машем

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх