«В первом полугодии у нас на восточной границе было более 430 000 пересечений границы с Россией. Таким образом, масса людей, размером почти с Таллинн, направляется туда, куда направляться не рекомендуется. И мы как налогоплательщики платим за удовольствие от этого трансфера. Может быть, платить должны те, кто пересекает границу, т. е. заказывает пограничную службу?» - цитирует Rus.ERR Сикка, который подсчитал, что если бы каждый пересекающий границу платил сбор за пересечение границы в размере десяти евро, это принесло бы государству 4,3 миллиона евро.