Поскольку пограничный контроль - это большие расходы для государства, журналист Рейн Сикк в ежедневном комментарии на Vikerraadio предложил, что можно было бы взимать плату с пересекающих восточную границу людей.
«В первом полугодии у нас на восточной границе было более 430 000 пересечений границы с Россией. Таким образом, масса людей, размером почти с Таллинн, направляется туда, куда направляться не рекомендуется. И мы как налогоплательщики платим за удовольствие от этого трансфера. Может быть, платить должны те, кто пересекает границу, т. е. заказывает пограничную службу?» - цитирует Rus.ERR Сикка, который подсчитал, что если бы каждый пересекающий границу платил сбор за пересечение границы в размере десяти евро, это принесло бы государству 4,3 миллиона евро.
А на всех выездах в Россию в прошлом году государственная казна могла бы заработать 9,3 миллиона в случае уплаты сбора за пересечение границы в размере десяти евро, добавил он.