Бурное расширение загубило востребованный садовый бизнес

Hortes был синонимом успешного садового бизнеса. В марте 2006 года компания открыла самый большой и современный в странах Балтии садовый центр в Лаагри, в ноябре 2019 года большого внимания удостоилось открытие садового центра Тяхесаю, и поскольку концепция садового центра оправдала себя в Эстония, Hortes открыла центр и в Риге в 2021 году.