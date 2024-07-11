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Бурное расширение загубило востребованный садовый бизнес

Сандер Сильм
, экономический журналист
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За открытием новых садовых центров Hortes последовали разного рода кризисы, и магазины так и не смогли начать окупаться.
За открытием новых садовых центров Hortes последовали разного рода кризисы, и магазины так и не смогли начать окупаться. Фото: Rasmus Rebase

На этой неделе Харьюский уездный суд инициировал санацию садового бизнеса Hortes. Проблемы, связанные с быстрым расширением, могут оказаться роковыми для предприятия.

Hortes был синонимом успешного садового бизнеса. В марте 2006 года компания открыла самый большой и современный в странах Балтии садовый центр в Лаагри, в ноябре 2019 года большого внимания удостоилось открытие садового центра Тяхесаю, и поскольку концепция садового центра оправдала себя в Эстония, Hortes открыла центр и в Риге в 2021 году.

К сожалению, за этим последовала неудача. Из отчета компании за 2021/2022 год выяснилось, что расширение в Латвию было ошибкой, и в июне 2022 года рижский садовый центр был закрыт. В результате коммерческий убыток составил 806 000 евро.

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