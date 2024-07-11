Перевод: Каролийна Вертяева

Хотя Министерство обороны России заявило, что каждый пятый солдат, вернувшийся с фронта, страдает проблемами психического здоровья, это не останавливает психологов от пропаганды войны, как передает The Times со ссылкой на запрещенное в России антивоенное сибирское издание «Люди Байкала».

Российские психологи не признают, что у большинства солдат, вернувшихся с войны, диагностируется посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), вместо этого они используют термин «посттравматический рост».

«Война не только травмирует людей, но и исцеляет их», - сказал психолог Василий Ланговой изданию «Люди Байкала». Он утверждает, что боевой опыт в Украине может привести к положительным изменениям личности у солдат, включая развитие решительности, улучшение рабочих показателей и повышение сексуального влечения к женщинам.

«Стресс может либо разрушить человека, либо закалить его, как сталь, - заявила московский психолог Татьяна Урывчикова. - Мы никогда не знаем, что из этого произойдет. Однако многие жены солдат рассказывали мне, что их мужья вернулись с фронта более героическими и ответственными, проявляя свои лучшие мужские качества».

Известны случаи, когда психологи в последние годы кардинально изменили свое мнение о влиянии войны на психическое здоровье людей, вероятно, под давлением властей, заставлявших их пропагандировать войну и отправку на фронт.

Родившийся в России, но живущий в США клинический психолог Федор Коньков заявил, что это чистая пропаганда.

«(Российские) психологи теперь должны говорить, что среди военнослужащих не так много случаев посттравматического стрессового расстройства. Им запрещено распространять панику, как бы это ни противоречило реальному опыту. Я не удивлюсь, если врачи будут утверждать, что война полезна для россиян и приводит к невиданному личностному росту», - отметил он.

Например, работающий в Санкт-Петербурге психолог Михаил Решетников, ветеран афганской войны, в 2019 году открыто говорил о том, как солдаты сталкиваются с трудностями адаптации к гражданской жизни после возвращения с фронта. Однако в прошлом году Решетников заявил депутатам Госдумы, что разговоры о посттравматическом стрессовом расстройстве - это истерия, с которой нужно бороться. Он утверждал, что тревожное расстройство испытывают только 32 солдата из тысячи, но при этом не раскрыл источники своих данных.