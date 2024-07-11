ОТЧЕТ Яак Аавиксоо о стоимости образования: так нельзя вести дела

Данные Евростата показывают, что доля инвестиций в расходах на образование в Эстонии самая высокая в ЕС - 14,9%, что почти вдвое выше среднего показателя по ЕС (7,8%). В то же время доля расходов на оплату труда в текущих расходах Эстонии ниже среднего показателя по ЕС и составляет 67,5 % и 69,2 % соответственно, причем в странах, где доля расходов на оплату труда ниже, чем в Эстонии, она в основном обусловлена значительной долей социальных пособий.

Доля социальных пособий в текущих расходах Эстонии составляет 2,7%, в то время как в скандинавских странах она составляет 5-6%, а в Дании даже 15% (в среднем по ЕС - 3%).

Аавиксоо: так нельзя вести дела

Аавиксоо признал, что тяжело понять, почему и сколько тратится. «Чтобы понять это, нужно попросить документы. Нет никакой общей картины. Если мы это не изменим, мы не сможем контролировать расходы», - сказал Аавиксоо. Он подчеркнул, что содержание образования и планирование бюджета полностью разделены, и что остается только формальная коммуникация. «Так нельзя вести дела», - сказал Аавиксоо.