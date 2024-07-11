Археологическая находка: в центре Таллинна пришлось приостановить строительные работы

В связи с обнаружением человеческих костей перед зданием по адресу бульвар Каарли, 1 строительные работы в этой траншее приостановлены. Вызваны специалисты, которые оценят значимость и масштабы находки и дадут указания по дальнейшим действиям. Информация о сроках возобновления работ будет предоставлена после того, как археологи дадут свою оценку.