Археологи предприятия OÜ Arheox arheoloogid, осуществляющего археологический надзор, обнаружили в ходе строительных работ на бульваре Каарли неподалеку от улицы Роозикрантси захоронения, относящиеся к древнему кладбищу св. Барбары. Строительные работы на месте археологической находки приостановлены, начинаются археологические исследования.
Археологическая находка: в центре Таллинна пришлось приостановить строительные работы
В связи с обнаружением человеческих костей перед зданием по адресу бульвар Каарли, 1 строительные работы в этой траншее приостановлены. Вызваны специалисты, которые оценят значимость и масштабы находки и дадут указания по дальнейшим действиям. Информация о сроках возобновления работ будет предоставлена после того, как археологи дадут свою оценку.
В остальных траншеях на этом участке разрешено продолжать работу под археологическим надзором до тех пор, пока не будут обнаружены новые потенциальные места захоронений, культурный слой, представляющий археологическую ценность, или недвижимые древности.