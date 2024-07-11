В процессе реконструкции спортивной и игровой площадки на Башенной площади (Торниде вяльяк), расположенной на окраине старого города Таллинна, будет установлено новое игровое и спортивное оборудование, высажены новые растения, добавлены скамейки, урны и велосипедные стойки.
В Таллинне построят спортивную и игровую площадку в средневековом стиле
Также на площадке будет обновлено освещение и подъездные дороги. Кроме того, рядом появится новый фонтанчик с питьевой водой. Строительство начнется в конце июля и продлится до ранней весны следующего года.
По словам старейшины Кесклинна Сандера Андла, это очень важное место, которое посещает много людей разного возраста и с различными интересами, поэтому их ожидания и потребности разнообразны.
«При планировании нового решения старались учесть пожелания и предложения по мере возможности. По просьбе жителей удалось, например, добавить на территорию долгожданную футбольную площадку, так что конечный результат будет предлагать возможности для самых разных видов деятельности - от тренировок и игр до музыки и литературы», - сказал старейшина района Кесклинн.
Спортивная и игровая площадка находится в северной части парка Башенной площади, рядом с перекрестком улиц Раннамяэ теэ и Сууртюки. Примерный размер проектной территории составляет 3000 квадратных метров. В настоящее время на этой территории находятся спортивная площадка с несколькими тренажерами и игровая площадка, которые были построены в 1990-х годах.
Размещение спортивных и игровых зон в парке останется примерно таким же, как и сейчас. Игровая зона будет разделена на две части - для более активных и более спокойных занятий. В активной зоне основное внимание будет уделено развитию координации, равновесия, ловкости и силы тела. Здесь будет построен игровой замок для лазания, а вокруг него - различные качели и карусели. В спокойной игровой зоне будут располагаться песочная игровая станция, музыкальный павильон и игровые панели.
Для соответствия средневековой городской стене и Старому городу в архитектуре элементов игровой площадки использованы строительные приемы, характерные для средневековья, при этом соблюдаются современные требования безопасности. «На Башенной площади будет создана специальная игровая площадка, аналогов которой нет нигде в мире. Большинство игровых элементов выполнены из натуральной необработанной древесины робинии, ведь и в средние века здания за городской стеной обычно строились из дерева», - сказал Андла.
Между игровыми и спортивными зонами будет размещена шахматная доска размером с человека, а для хранения шахматных фигур на краю площадки предусмотрен специальный ящик с крышкой. Рядом с игровой зоной будет шкаф для обмена использованными книгами, куда можно принести прочитанное или взять книгу домой.
На спортивной площадке планируется установить футбольную площадку и три балансировочные линии разной сложности с тросом безопасности и вспомогательной веревкой, что позволит тренировать баланс и укреплять глубокие мышцы. Рядом с балансировочными линиями будут размещены различные уличные тренажеры. В качестве покрытия площадок будет использована резина, песок и щепа лиственных деревьев.
Игровую площадку построит Lars Laj Eesti OÜ. Сумма контракта с НДС составляет 911 725,67 евро, а срок исполнения контракта - 17 марта 2025 года.