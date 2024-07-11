В Таллинне построят спортивную и игровую площадку в средневековом стиле

Также на площадке будет обновлено освещение и подъездные дороги. Кроме того, рядом появится новый фонтанчик с питьевой водой. Строительство начнется в конце июля и продлится до ранней весны следующего года.

По словам старейшины Кесклинна Сандера Андла, это очень важное место, которое посещает много людей разного возраста и с различными интересами, поэтому их ожидания и потребности разнообразны.

«При планировании нового решения старались учесть пожелания и предложения по мере возможности. По просьбе жителей удалось, например, добавить на территорию долгожданную футбольную площадку, так что конечный результат будет предлагать возможности для самых разных видов деятельности - от тренировок и игр до музыки и литературы», - сказал старейшина района Кесклинн.

Спортивная и игровая площадка находится в северной части парка Башенной площади, рядом с перекрестком улиц Раннамяэ теэ и Сууртюки. Примерный размер проектной территории составляет 3000 квадратных метров. В настоящее время на этой территории находятся спортивная площадка с несколькими тренажерами и игровая площадка, которые были построены в 1990-х годах.