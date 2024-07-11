В Румынии медведь жестоко убил 19-летнюю девушку

Перевод: Сергей Светлов

По данным Государственного горноспасательного департамента страны, медведь напал на девушку вечером во вторник, 9 июля, на горной тропе и затащил ее в близлежащие заросли, откуда она упала в ущелье глубиной около ста метров, сообщил румынский новостной канал Antena 3 CNN.

Спасатели получили сигнал от парня девушки, который не пострадал. Когда полиция и спасатели прибыли на место примерно через час, они обнаружили разъяренного бурого медведя, который попытался на них напасть. Медведь был застрелен. По словам властей, неизвестно, что могло заставить животное вести себя столь агрессивно.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил после трагедии, что призывает парламент вернуться с летних каникул для обсуждения возможных новых шагов по предотвращению будущих нападений медведей, сообщает Reuters.

Министр окружающей среды Мирча Фечет предложил увеличить количество лицензий на охоту на бурых медведей - первоначально он предлагал выдавать 500 лицензий в год, но это число позже было сокращено.

Премьер-министр не уточнил, когда парламент соберется на внеочередное заседание. По его словам, встреча должна привести к разработке мер, которые помогут в первую очередь ограничить численность бурых медведей в так называемых зонах высокого риска.

«В Румынии не всем выдают разрешение на отстрел медведей», - уточнил Чолаку.

В марте министр окружающей среды заявил, что за последние 20 лет бурые медведи убили в Румынии 26 человек. Считается, что рост числа нападений связан с поведением людей, включая увеличение урбанизации вблизи естественных мест обитания медведей, вырубку лесов и изменение климата. В горных районах свою роль играют оставленная вдоль троп пища и мусорные контейнеры.

В Румынии находится самая большая в Европе популяция бурых медведей. Предполагается, что на территории страны обитает около 8000 особей.