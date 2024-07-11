МНЕНИЕ Скоро пробьет последний час Путина

Кажется, что основания для этого были. Мы помним прием иностранных гостей за до нелепого длинным столом: Путин на одном конце и посетитель на другом. А также совещания с представителями российских силовых ведомств, на которых Путин сидел у противоположной стены, в отдалении от всей камарильи и т.д.

Все это и, вероятно, многое другое, что было написано о здоровье самодержца, было скорее отражением простого страха самого Путина. Путин, как и другие диктаторы - Сталин, Ходжа, Амин, Мао, Пол Пот и т. д., - опасается за свою жизнь. Может быть, кто-то решится на покушение, может быть, поразит какая-то болезнь, которая заставит отказаться от власти. Путин прав: как российский лидер, он вступил с точки зрения возраста в десятилетие смерти, которое для его предшественников заканчивалось государственными похоронами.

Исключением были только Ленин, Хрущев, Горбачев и Ельцин. Ленин умер в 54 года, Горбачев потерял страну в 60 лет, Хрущев был свергнут в результате дворцового переворота, Ельцин подал в отставку. Другие неизбежно умерли, преодолев порог семидесятилетия. Та же участь ждет Путина.

Иосиф Сталин умер в возрасте 75 лет (1878–1953), Леонид Брежнев - в 76 лет (1906–1982), Юрий Андропов едва дожил до 70-ти лет (1914–1984), Константин Черненко умер в 74 года. (1911–1985).