Правление Эстонского паралимпийского комитета в четверг утвердило состав эстонской сборной для участия в Парижских паралимпийских играх - в нее вошли четверо спортсменов, выступающих в трех видах спорта.
В паралимпийских играх примут участие четверо эстонских спортсменов
Эстонию представят пловцы Матц Топкин и Робин Ликсор, дискобол Эгерт Йыэсаар и дебютирующая триатлонистка Лаура-Лийз Юурсалу.
Первым из эстонских спортсменов выступит Робин Ликсор, который 30 августа примет участие в заплыве брассом на сто метров. 1 сентября Лаура-Лийз Юурсалу будет участвовать в женском триатлоне. Эгерт Йыэсаар 5 сентября будет метать диск, а Матц Топкин 7 сентября примет участие в заплыве на спине на 50 метров.
Паралимпийские игры впервые покажут эстонским любителям спорта в прямом эфире и посредством новостей. Паралимпийские игры откроются 28 августа.