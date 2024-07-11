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В паралимпийских играх примут участие четверо эстонских спортсменов

BNS
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Олимпийские кольца на Эйфелевой башне.
Олимпийские кольца на Эйфелевой башне. Фото: Mickael Chavet

Правление Эстонского паралимпийского комитета в четверг утвердило состав эстонской сборной для участия в Парижских паралимпийских играх - в нее вошли четверо спортсменов, выступающих в трех видах спорта.

Эстонию представят пловцы Матц Топкин и Робин Ликсор, дискобол Эгерт Йыэсаар и дебютирующая триатлонистка Лаура-Лийз Юурсалу.

Первым из эстонских спортсменов выступит Робин Ликсор, который 30 августа примет участие в заплыве брассом на сто метров. 1 сентября Лаура-Лийз Юурсалу будет участвовать в женском триатлоне. Эгерт Йыэсаар 5 сентября будет метать диск, а Матц Топкин 7 сентября примет участие в заплыве на спине на 50 метров.

Паралимпийские игры впервые покажут эстонским любителям спорта в прямом эфире и посредством новостей. Паралимпийские игры откроются 28 августа.

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