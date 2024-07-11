В паралимпийских играх примут участие четверо эстонских спортсменов

Первым из эстонских спортсменов выступит Робин Ликсор, который 30 августа примет участие в заплыве брассом на сто метров. 1 сентября Лаура-Лийз Юурсалу будет участвовать в женском триатлоне. Эгерт Йыэсаар 5 сентября будет метать диск, а Матц Топкин 7 сентября примет участие в заплыве на спине на 50 метров.