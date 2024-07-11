Спасательный департамент: 63% утонувших в Эстонии были в состоянии алкогольного опьянения

Руководитель отдела превенции Спасательного департамента Яника Усин заявила, что алкоголь по-прежнему играет значительную роль в причинах несчастных случаев на воде.

«Печально признавать, что отношение людей меняется медленно. Алкоголь и купание по-прежнему остаются распространенной комбинацией, что отражает печальная статистика. Наше сообщение жителям Эстонии: если пьете, оставайтесь на берегу или избегайте алкоголя вовсе. Не оставляйте своих близких в трауре из-за вашей глупости. Просим всех купающихся быть осторожными у воды, следить за своими близкими, особенно за детьми и пожилыми людьми», - добавила она.

За десять лет в летние месяцы купаясь в водоемах утонуло 103 человека. Из них девять были дети и подростки до 17 лет. Чаще всего утопления происходили в озерах, затем в реках и на морских побережьях. В прошлом году в Эстонии утонуло 38 человек, из них четверо были дети.

Наиболее частые причины несчастных случаев на воде - это оставление детей без присмотра, плавание в состоянии алкогольного опьянения, переоценка своих возможностей, прыжки в воду в неправильных местах, судороги и запутывание в водорослях.

Советы по безопасному купальному сезону

Никогда не оставляйте детей без присмотра у воды. Утопающий ребенок не издает звуков, поэтому с раннего возраста учите своего ребенка плавать и рассказывайте о водных опасностях.

Отправляясь на водоем на лодке, всегда надевайте спасательное снаряжение. В случае несчастного случая надеть спасательный жилет очень трудно или даже невозможно. Почти все жертвы аварий на воде были бы живы, если бы на них был спасательный жилет.

Идите в воду только трезвыми! Находясь с друзьями у воды, помните, что, если употребляется алкоголь, люди могут неадекватно оценивать свои возможности. Не позволяйте пьяному другу заходить в воду!

Перед тем как войти в воду, всегда критически оценивайте температуру воды, ее прозрачность, глубину, течение, волны, берег и тип дна водоема.

Не прыгайте в воду в незнакомых местах!