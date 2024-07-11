Адвокат: уголовное дело в отношении Айна Сеппика официально прекращено

Защитник Сеппика, присяжный адвокат Дмитрий Теплых отметил, что доказательства уже в самом начале четко показывали, что предъявить подозрение будет невозможно.

Теплых пояснил, что решение прекратить следствие было основано на обширных доказательствах, доказывавших, что возбужденные подозрения не обоснованы. «Установить истину и прекратить разбирательство можно было бы существенно раньше, поскольку доказательства четко показывали, что подозрение было необоснованным», - сказал Теплых.

Центральная криминальная полиция задержала Сеппика и троих других мужчин 4 января 2022 года по подозрению в даче взятки банкротному управляющему. Сеппика задержали в 11.40 и освободили в 12.50 на следующий день. Он также провел 25 минут в наручниках.

Госпрокуратура объяснила продолжавшееся более суток содержание Сеппика под стражей риском устранения цифровых доказательств и необходимостью допросить его в качестве подозреваемого.

Госсуд не согласился с этими аргументами и 9 июля 2023 года решил, что задержание Сеппика было неправомерным.

На сегодняшний день в деле против Сеппика поставлена точка. Теплых подчеркнул, что весь процесс, продолжавшийся два с половиной года, поднял важные вопросы о справедливости и уместности производственных практик в эстонской системе правосудия.