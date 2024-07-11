В Финляндии пятилетний ребенок погиб в аварии с квадроциклом

В полицию поступило сообщение о ДТП с квадроциклом в среду вечером, 10 июля, после семи. Ребенок оказался под перевернувшимся во время езды квадроциклом. По прибытии полиции ребенок, несмотря на попытки реанимации, скончался.

На месте происшествия выяснилось, что за рулем квадроцикла, зарегистрированного как трактор, была мать семейства, а пассажирами были ее дети пяти и девяти лет. По пока неустановленной причине квадроцикл опрокинулся на бок, и один из детей оказался под ним.

Ни у кого из ехавших на квадроцикле не было шлема.

Авария произошла на старой спортивной площадке. Полиция и комиссия по расследованию дорожно-транспортных происшествий изучают причины, приведшие к аварии.

Авария расследуется по статьям УК «создание опасной ситуации на дороге» и «причинение смерти по неосторожности». Причина смерти выясняется.