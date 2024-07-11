Союз городов и волостей: предложение Министерства образования угрожает автономии местных властей

В процессе подготовки анализа через Союз городов и волостей Эстонии (ELVL) в качестве партнеров были привлечены различные местные самоуправления по всей Эстонии, однако ни ELVL, ни его члены не видели окончательную версию анализа или его черновиков до того как ее показали общественности.

«В анализе образовательных расходов Аавиксоо в своей июньской презентации перед советом союза отметил, что доля инвестиций в образование в расходах значительно превышает средний уровень по Европейскому Союзу, в то время как доля затрат на оплату труда учителей отстает от других стран. Министр оказывал давление на местные самоуправления в ходе переговоров по образовательному соглашению, предложив текст, согласно которому каждое местное самоуправление должно направлять 60 процентов своих общих образовательных расходов в фонд заработной платы учителей. Это не соответствует Уставу местных муниципалитетов и принципу автономии местного самоуправления, чтобы государство предписывало местному самоуправлению, какой процент своих доходов оно должно тратить на зарплаты учителей», - прокомментировал заместитель директора ELVL Ян Трей.

Он добавил, что доля образовательных инвестиций по сравнению с другими европейскими странами вполне понятна и что государство само инициировало инвестиции в образовательную инфраструктуру через свою программу школьной сети и европейские фонды. Это было правильным решением, так как значительная часть образовательной инфраструктуры местных самоуправлений изношена. По словам Трея, ELVL хочет, чтобы Министерство опубликовало данные о доле зарплаты учителей государственных школ в расходах на образование.