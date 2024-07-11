Во время закрытия Балтийского вокзала временные остановки будут оснащены большим количеством электросамокатов

С понедельника по воскресенье Балтийский вокзал будет закрыт, и начальные и конечные станции поездов в Таллинне будут находиться на станциях Лиллекюла, Китсекюла и Таллинн-Вяйке. В этот период Tuul и Bolt увеличат количество электросамокатов на этих станциях, чтобы облегчить передвижение пассажиров.

«Так как поезда не могут заезжать на Балтийский вокзал, пассажирам, желающим пересесть на поезда другого направления, придется передвигаться между временными конечными станциями Лиллекюла, Китсекюла и Таллинн-Вяйке. В сотрудничестве с Tuul и Bolt на этих станциях будет больше электросамокатов, что облегчит передвижение»,- сказал руководитель клиентского обслуживания Elron Ардо Роозенберг.

«Пассажиры могут воспользоваться скидкой 15 процентов на поездки на самокатах Tuul, используя промокод ELRON2024», - добавил Роозенберг.

Временное закрытие Балтийского вокзала также изменит расписание поездов, с которым можно ознакомиться на сайте www.elron.ee или на информационных стендах на станциях.