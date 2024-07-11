В Пярну из-за оставленного в салоне триммера загорелся электромобиль

Вчера в 17:23 поступило сообщение, что на улице Калеви в Пярну большое дерево упало на кабель и столб уличного освещения. Спасатели обозначили опасную зону лентой и передали информацию специалистам.

В 18:44 в деревне Урумарья в волости Тори произошло возгорание небольшого электромобиля. Спасатели потушили остатки автомобиля. По информации от владельца, причиной возгорания стал помещенный в машину триммер.

В 20:39 в деревне Мянникусте в Пярну спасатели убрали поваленное дерево с дороги.