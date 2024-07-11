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В Пярну из-за оставленного в салоне триммера загорелся электромобиль

rus.postimees.ee
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Сгоревшая машина. Фото иллюстративное.
Сгоревшая машина. Фото иллюстративное. Фото: Ants Liigus

Спасателям в Пярнуском уезде пришлось заниматься поваленными деревьями и тушить загоревшийся электромобиль.

Вчера в 17:23 поступило сообщение, что на улице Калеви в Пярну большое дерево упало на кабель и столб уличного освещения. Спасатели обозначили опасную зону лентой и передали информацию специалистам.

В 18:44 в деревне Урумарья в волости Тори произошло возгорание небольшого электромобиля. Спасатели потушили остатки автомобиля. По информации от владельца, причиной возгорания стал помещенный в машину триммер.

В 20:39 в деревне Мянникусте в Пярну спасатели убрали поваленное дерево с дороги.

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