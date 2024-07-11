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Коалиция договорилась о расширении полномочий ERJK для надзора за партиями

Тарво Мадсен
, журналист
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Заместитель председателя ERJK Каарел Таранд.
Заместитель председателя ERJK Каарел Таранд. Фото: Sander Ilvest

Коалиционное соглашение обновляется, и правящая коалиция намерена расширить права Комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK). В будущем комиссия сможет легче собирать информацию и контролировать деятельность связанных с партиями организаций.

Перевод: Каролийна Вертяева

На коалиционных переговорах Партия реформ «Ээсти 200» и Социал-демократическая партия договорились, что ERJK получит больше полномочий для надзора. Представитель социал-демократов Лаури Ляэнеметс отметил, что ERJK сможет запрашивать информацию у третьих лиц, таких как медиа и рекламные кампании, которые теперь обязаны будут предоставлять данные ERJK. «В будущем это позволит получать необходимую информацию от всех, что даст возможность сравнивать отчеты партий с тем, что на самом деле происходило во время кампании», - добавил он.

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