Бесследно пропавший постоялец пансионата нашелся

Яан ушел из пансионата в Раквере в неизвестном направлении и не вернулся. Полицейские обыскали местность и дороги, ведущие из города, но так и не смогли его найти. Ситуацию усугублял тот факт, что пропавший плохо ориентировался в пространстве и нуждался в помощи окружающих.