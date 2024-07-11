В четверг, 11 июля, полиция объявила в розыск 47-летнего Яана, пропавшего в Раквере.
Бесследно пропавший постоялец пансионата нашелся
Яан ушел из пансионата в Раквере в неизвестном направлении и не вернулся. Полицейские обыскали местность и дороги, ведущие из города, но так и не смогли его найти. Ситуацию усугублял тот факт, что пропавший плохо ориентировался в пространстве и нуждался в помощи окружающих.
Рано утром в субботу, 13 июля, пресс-служба полиции сообщила, что Яан сам обратился в отделение полиции. С ним все в порядке.