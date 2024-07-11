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Бесследно пропавший постоялец пансионата нашелся

rus.postimees.ee
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Полицейский автомобиль.
Полицейский автомобиль. Фото: PPA

В четверг, 11 июля, полиция объявила в розыск 47-летнего Яана, пропавшего в Раквере.

Яан ушел из пансионата в Раквере в неизвестном направлении и не вернулся. Полицейские обыскали местность и дороги, ведущие из города, но так и не смогли его найти. Ситуацию усугублял тот факт, что пропавший плохо ориентировался в пространстве и нуждался в помощи окружающих.

Рано утром в субботу, 13 июля, пресс-служба полиции сообщила, что Яан сам обратился в отделение полиции. С ним все в порядке.

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