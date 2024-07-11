Полиция разыскивает 47-летнего Яана, пропавшего в Раквере.
НЕ ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция разыскивает пропавшего в Раквере Яана
Яан ушел сегодня около 15:00 из пансионата в Раквере в неизвестном направлении и не вернулся. Полицейские обыскали местность и дороги, ведущие из города, но пока не нашли его. Он плохо ориентируется и нуждается в помощи других людей.
Приметы: рост около 190 см, худощавое телосложение, на нем синяя рубашка, шорты, черные носки Nike и бейсболка.
Полиция просит всех, кто видел Яана или знает его местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.