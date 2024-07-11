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НЕ ВИДЕЛИ? Полиция разыскивает пропавшего в Раквере Яана

rus.postimees.ee
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Яан.
Яан. Фото: PPA

Полиция разыскивает 47-летнего Яана, пропавшего в Раквере.

Яан ушел сегодня около 15:00 из пансионата в Раквере в неизвестном направлении и не вернулся. Полицейские обыскали местность и дороги, ведущие из города, но пока не нашли его. Он плохо ориентируется и нуждается в помощи других людей.

Приметы: рост около 190 см, худощавое телосложение, на нем синяя рубашка, шорты, черные носки Nike и бейсболка.

Полиция просит всех, кто видел Яана или знает его местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.

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