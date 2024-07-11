Солнца мало, дождей много: прогноз погоды на ближайшие дни

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер переменных, 1-6, на северном побережье западных направлений до 9 м/с. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Днем переменная облачность. Местами кратковременные дожди, вечером на острова придет более плотная зона осадков. В первой половине дня ветер слабый, переменных, во второй половине дня восточных направлений, 3-9, вечером на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 22-28 градусов тепла.

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями. Зона дождей распространится с островов по стране на северо-восток, местами осадки сильные, возможны грозы. Ветер восточный и юго-восточный, 4-10, на островах порывами до 14 м/с, утром сменит направление на юго-западное и уляжется. Температура воздуха 15-20 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, во второй половине дня облачность рассеется и осадки станут реже. Ветер преимущественно западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 20-26 градусов тепла.

В ночь на понедельник переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 11-16 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 19-25 градусов тепла.