Россия платит семьям индийцев, погибших на войне в Украине

Семье второго погибшего на войне в Украине индийца Мохаммеда Афсана российское правительство также предложило компенсацию и гражданство, рассказал Би-би-си Хинди его брат Мохаммед Имран. Для этого, по его словам, жене Афсана и двум детям - двухлетнему сыну и годовалой дочери - необходимо поехать в Россию и «оформить документы». Планируют ли они это сделать, он не уточнил.

Родственники других завербованных в российскую армию ожидают их скорого возвращения на родину - после переговоров Моди и Путина замглавы МИД Индии заявил, что российская сторона пообещала досрочно уволить из армии всех индийских граждан. По его словам, 10 человек уже вернулись домой.

Члены семьи Самира Ахмеда, еще одного гражданина Индии, оказавшегося на войне в Украине, рассказали Би-би-си, что связывают большие надежды с недавним визитом премьер-министра Моди в Москву: «Он разговаривает с нами раз в два-три дня. Мы очень надеемся, что наш премьер-министр сделает что-нибудь, чтобы вернуть их всех в Индию. Мы живем надеждой с тех пор, как он уехал 15 декабря».

Сеть в Индии по вербовке молодых мужчин на войну в Украине

В начале марта Центральное бюро расследований (ЦБР) Индии сообщило о раскрытии сети агентов, вербовавших под предлогом выгодной работы граждан страны в российскую армию для участия в войне в Украине. Агенты действовали через соцсети в нескольких штатах страны.