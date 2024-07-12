«Чаще всего люди везут из России в Эстонию продукты повседневного спроса, – рассказал ERR глава нарвского таможенного пункта Антс Кутти.

В то же время, как отметил Кутти, часто предпринимаются попытки вывезти в Россию или ввезти Эстонию запрещенные товары.

В настоящее время решение о необходимости проверки принимают таможенники, однако, как сообщил Кутти, вскоре может случиться так, что проверять будут всех.a

«Мы обнаруживаем товары двойного и стратегического назначения, такие как детали оружия, боеприпасы, прицелы, приборы ночного видения и беспилотники, а также всевозможные чипы, микроэлектронику и предметы роскоши», – перечислил Кутти.