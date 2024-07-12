«В этой кампании предстоит пройти долгий путь, и поэтому я буду двигаться дальше, - сказал Байден. - Я думаю, что я самый подходящий кандидат для участия в выборах».

«Я участвую в президентской гонке не ради своего наследия, а чтобы завершить начатое дело. Все станет намного лучше, если меня переизберут», - сказал он, отвечая на вопрос о призывах выйти из предвыборной гонки.

Вступительное слово Байдена на пресс-конференции было больше похоже на предвыборную речь - он снова говорил об успехах своей администрации и достижениях во внешней и внутренней политике, а также упрекал Дональда Трампа.

«Америка не может отступать перед миром, мы должны вести его за собой», - это был явный упрек в адрес политики «Америка прежде всего» Трампа.

«Я победил его однажды и намерен победить его снова», - сказал Байден.

Пресс-конференция Байдена продолжалась почти час. Журналисты долго и упорно расспрашивали президента о предвыборных планах и состоянии здоровья.

Байден сам называл имена корреспондентов, зачитывая их из блокнота перед собой, после чего они задавали вопросы.

Такая практика не является необычной, отмечает CNN, поскольку подобный формат помогает избежать криков и хаоса, которые часто случаются на таких мероприятиях.

Всего президент ответил на 19 вопросов от представителей десяти СМИ.