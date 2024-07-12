Госконтролер: цели Rail Baltica нереалистичны, ситуация лишь усугубляется

Общественность будет с интересом наблюдать за тем, когда завершится строительство железной дороги. Но еще важнее, когда готовую железную дорогу можно будет начать эксплуатировать. Эти сроки не наступят одновременно – после завершения строительства железной дороги необходимо выполнить еще ряд действий, прежде чем начать ею пользоваться. В большинстве сообщений о Rail Baltica говорится о завершении строительства железной дороги, но если говорить о конечной цели, то всегда стоит спросить, когда первый поезд повезет людей или грузы.

Во время составления обзора Rail Baltica национальным государственным контролерам трех стран Балтии был назван 2030 год как срок завершения строительства и 2031 год как срок ввода в эксплуатацию. Однако в ходе составления обзора выяснилось, что, например, первая реальная дата завершения строительства участка от Пярну до границы с Латвией – 2031 год, а дата ввода в эксплуатацию – 2032 год.

Вручая вышеупомянутый символический билет, организаторы должны были также знать, что в декабре 2030 года пассажирские поезда в Варшаву по Rail Baltica ходить не будут. Зачем понадобился этот цирк с билетами, должны объяснить те, кто в нем участвует.

Существует разница между стоимостью строительства железной дороги и общей стоимостью строительства, ввода в эксплуатацию и эксплуатации железной дороги