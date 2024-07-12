Наплыв туристов вывел людей на улицы в нескольких ведущих европейских странах. В Испании проходят антитуристические акции протеста, Амстердам «воспитывает» не умеющих себя вести приезжих, а Италия и Португалия вводят плату за посещение городов.
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«Убирайтесь домой!»: в излюбленных эстонцами местах отдыха растет недовольство туристами
В Барселоне на прошлой неделе марш протеста завершился тем, что туристов, не подозревающих о том, что они пьют кофе или вино в уличных ресторанах, забрасывали банками и обливали из водяных пистолетов. Протестующие кричали «туристы убирайтесь домой» и размахивали лозунгами «Барселона не продается».