«Убирайтесь домой!»: в излюбленных эстонцами местах отдыха растет недовольство туристами

В Барселоне на прошлой неделе марш протеста завершился тем, что туристов, не подозревающих о том, что они пьют кофе или вино в уличных ресторанах, забрасывали банками и обливали из водяных пистолетов. Протестующие кричали «туристы убирайтесь домой» и размахивали лозунгами «Барселона не продается».

Тысячи демонстрантов вышли на улицы испанского города в рамках акции против массового туризма, чтобы выразить свое недовольство тем, что туристы повышают стоимость жизни для местных жителей. Согласно официальным данным, в 2023 году в Барселоне ночевали около 26 миллионов туристов, которые потратят 12,75 миллиарда евро. Однако протестующие утверждают, что приезжие повышают цены, а прибыль от туристической индустрии распределяется несправедливо, увеличивая социальное неравенство.