Избранный по списку EKRE депутат Рийгикогу сменил партийную принадлежность

«В нынешнюю несомненно трудную эпоху долг каждого из нас - увидеть, что можно сделать на благо страны. Нашу общую Эстонию можно защитить, поддерживая тех, кто в трудные времена взял на себя государственную ответственность. Значимый вклад важнее критики, вот почему я решил вступить в Партию реформ», - сказал Алар Ланеман, указав, что считает важным более широкое участие экономики и промышленности в национальной обороне.

«Я очень рад, что Алар решил присоединиться к Партии реформ. У Алара очень сильный опыт в сфере безопасности, что делает его бесспорным экспертом в принятии важных решений о том, как лучше всего укрепить и защитить Эстонию, - сказал генсекретарь Партии реформ Тимо Суслов. - Алар станет сильным представителем Партии реформ в Пярнуском регионе. Он хорошо знает местные условия и продолжит вносить вклад в развитие жизни в Пярну».

В Рийгикогу Ланеман продолжает работу в комиссии по государственной обороне.

Алар Ланеман - избранный в 2023 году член 15-го созыва Рийгикогу, бригадный генерал в отставке, занимавший пост министра внутренних дел Эстонии с 18 ноября 2020 года по 26 января 2021 года. В 2019-2020 годах он был членом 14-го созыва Рийгикогу, а в 2002-2007 годах - начальником Генерального штаба Сил обороны Эстонии.