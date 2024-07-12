Учителя обратились к формирующемуся правительству с десятью просьбами

По словам председателя правления Эстонского общества учителей родного языка Каи Сарапуу, первое требование ассоциаций учителей заключается в том, чтобы новое правительство рассмотрело предложения, внесенные правительству комиссией по культуре Рийгикогу 12 марта 2021 года и ставящих целью обеспечение ценности профессии учителя и последующий рост учителей.

«Объединения учителей поддерживают переход на обучение на эстонском языке. Для успеха реформы чрезвычайно важно, чтобы государство поддерживало переход на обучение на эстонском языке соответствующими ресурсами. Во время внешней оценки результатов обучения мы также подчеркнули общую позицию различных предметных ассоциаций о том, что предметные ассоциации не поддерживают переход к электронным экзаменам в их нынешнем виде», - сказал Сарапуу.

По словам координатора сети объединений учителей Мадиса Сомелара, опубликованный в четверг анализ расходов на образование показал, что в абсолютных цифрах расходы нашей страны в сфере образования являются выдающимися, а зарплаты учителей в общеобразовательных школах - низкими.

«Большая часть направляемых в общеобразовательные школы расходов на образование приходится на строительство новых школьных зданий, а часть создаваемого компетентными учителями духовного образовательного пространства недофинансируется. Если мы хотим создать положение, при котором в общеобразовательных школах работают мотивированные учителя, соответствующие квалификации и требованиям к работе, мы должны как можно скорее внедрить модель карьеры, учитывающую компетентность и вклад учителей. Чтобы платить адекватную зарплату, необходимо договориться о том, что является основной работой учителей, а за что нужно доплачивать. Кроме того, мы подчеркнули необходимость больше прежнего ценить труд классного руководителя», - сказал Сомелар.