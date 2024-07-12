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РАЙНЕР САКС Саммит НАТО подтвердил готовность альянса к войне на истощение (3)

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Eero Vabamägi
  • Военная помощь Украине станет более стабильной, ее доставка будет более гладкой
  • Относительно членства в НАТО дан ясный сигнал, что для Украины этот процесс необратим
  • На некоторых участках Южного фронта интенсивность российских атак значительно возросла

После саммита НАТО у России не должно больше складываться впечатления, что у нее есть надежда на успешную войну на истощение, хотя в зависимости от ситуации России может потребоваться затягивание войны. Надежды России в основном связаны с внутриполитическими процессами в странах, поддерживающих Украину, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Наблюдая за наступлением российской армии с октября прошлого года, можно с уверенностью сказать, что президент России хотел бы как можно скорее завершить «военную операцию», что позволило бы ему разыграть ситуацию как военную победу, одержанную на текущем этапе. Несмотря на то, что первоначальные цели войны Россией не были достигнуты.

Встреча президентов США и Украины подтвердила американскую поддержку США Киева. При этом президент США не выступил с новыми инициативами или идеями, которые бы оказали сильное давление на Россию. Заявление президента США, что он не видит смысла в прямых переговорах с Россией на данный момент, сигнализирует о том, что США не принимают направленные Россией через посредников предложения о навязывании Украине мира на условиях агрессора.

Плоды саммита НАТО могли бы быть значительнее

Итоговая декларация саммита НАТО не преподнесла сюрпризов. Можно ожидать, что военная помощь Украине станет более стабильной, а процессы доставки помощи станут более гладкими. В этом плане Россия получает подтверждение того, что Украине будут выделены большие ресурсы для долгосрочного сопротивления, включая создание новых военных возможностей.

Что касается членства в НАТО, то отмечается, что для Украины этот процесс необратим, но Россия четко понимает, что пока продолжается война, членство Украины серьезно обсуждаться не будет. Это, в свою очередь, мотивирует Россию продолжать войну, даже когда российские лидеры осознают провал военной операции.

На саммите была предпринята попытка создать информационное давление на Россию относительно наращивания вооруженных сил Украины, в частности, за счет разговоров о скором прибытии в Украину истребителей F-16. При этом США не изменили своего отношения к ограничениям на применение оружия, установленным для Украины. Не исключено, что, атакуя ракетами больницы, российский лидер, среди прочего, призывал президента Украины отменить визит в Вашингтон, чтобы общее впечатление от саммита НАТО значительно ослабло.

В целом реакция союзников Украины на атаку на больницу была недостаточно сильной, а стратегическое давление саммита на Россию должно было быть гораздо сильнее.

Укрепление военного потенциала оборонного альянса НАТО, безусловно, также является важным результатом и, хочется надеяться, будет иметь положительный эффект, особенно на глобальном уровне. Россия в настоящее время не планирует никакой военной операции против НАТО, и в краткосрочной перспективе вопросы самообороны НАТО не затронут Россию.

Повышение оборонно-промышленного потенциала стран НАТО очень важно как сдерживающий фактор для России, но об этом говорят уже два года, и изначально было сказано больше, чем в итоге оказалось сделано.

Сама Украина делает все возможное, чтобы объяснить свои запросы на дополнительное боеспособное вооружение в будущем. Основное внимание уделяется приобретению систем ПВО и новых истребителей и штурмовиков.

Значительная помощь демократических стран Украине

Страны Северной Европы анонсировали несколько новых пакетов помощи Украине. Стоит отметить решение Дании закупить 16 самоходных гаубиц «Богдан» производства собственного оборонного комплекса Украины и передать их ВСУ. В начале российской агрессии Украина имела только один экземпляр этой системы, сейчас она дошла до действующего серийного производства, что, безусловно, является плохой новостью для российского военного командования. Норвегия решила выделить почти 100 млн евро на усиление ПВО Украины, для чего Украина получит дополнительный комплекс ПВО IRIS-T.

По словам министра обороны Украины, Нидерланды выделили дополнительно 300 млн евро на усиление вооружения истребителей F-16, которые будут переданы Украине. Это также очень важный шаг для улучшения ПВО Украины.

Канада также объявила о своем новом пакете военной помощи на сумму 500 млн канадских долларов. В этом году Люксембург предоставит военную помощь в размере 80 млн евро, а Австралия объявила о новом пакете помощи в размере 200 млн евро.

Украина также подписала соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Люксембургом и Румынией. Сотрудничество с Румынией чрезвычайно важно для Украины, особенно в Черноморском регионе. Румыния стала одной из основных логистических баз для организации поддержки Украины. Греция, Болгария и Румыния также договорились организовать общий транзитный коридор, чтобы ускорить доставку помощи в Украину. Несомненно, в ходе этих мероприятий будет повышен военно-оборонительный потенциал самих стран-участниц.

Установлены ответственные за удар по детской больнице

По данным украинской военной разведки, после недавнего нападения на детскую больницу в Киеве с украинской стороной связался военнослужащий российского подразделения стратегических бомбардировщиков и передал большое количество секретных материалов об этом подразделении. Речь идет о расположенном в Энгельсе на берегу Волги подразделении стратегических ВВС, которое постоянно участвует в бомбардировках Украины. Украинские дроны и раньше атаковали этот аэродром.

Украинская военная разведка опубликовала список ведущих офицеров, которые в настоящее время служат в этом подразделении, всего данные о тридцати российских военнослужащих, что, как утверждается, является частью информации, полученной об этом подразделении. Хорошо организованная разведка, безусловно, состоятельна получить такие данные. Будем надеяться, что ФСБ тоже будет обеспокоена произошедшим и организует тщательную проверку среди летчиков.

Россия продолжает интенсивные, но безуспешные атаки

На фронтах количество атак российской армии вчера несколько снизилось, но в целом наступление в центральном Донбассе, в районе городов Горловка и Донецк, очень интенсивное.

В направлении Харькова российские подразделения планомерно продолжают атаки в направлении городов Волчанск и Липцы с целью вернуть утраченные позиции. Для Украины это очень выгодная возможность истощить российские подразделения.

В районе Сватово и Северодонецка интенсивность обстрелов в направлении Купянска снижается, изменений в ситуации нет. В коридоре атаки в направлении Лимана активность российских частей вчера также снизилась, что связано с ожидаемыми большими потерями и необходимостью ротации частей. В направлении Северска атаки продолжаются аналогично предыдущим дням, и ситуация не изменилась.

В районе Бахмута российская армия в последние дни пытается атаковать севернее и южнее Часова Яра, чтобы выйти на фланги украинской обороны, но серьезных результатов Россия не добилась. Российские части очень активно атаковали южнее, в направлении города Торецк. Русским войскам удалось добиться незначительного улучшения своих позиций.

В направлении населенного пункта Покровск продолжается очень активное наступление. Продвижение российских частей на запад, непосредственно в сторону Покровска, в последние недели не принесло особых успехов. Однако иногда россиянам удается продвигаться на север небольшими шагами, что потенциально может беспокоить украинские силы, обороняющие Торецк и Часов Яр. Российская армия также пытается атаковать на юге, у Угледара, но там вообще не смогла продвинуться.

На Южном фронте интенсивность ударов значительно возросла в восточной части этого участка фронта, вплоть до Угледара. Предпринимаются попытки продвинуться на север в районе населенного пункта Урожайное, но успеха у россиян там нет. В западной части Южного фронта российские части действовали более пассивно. Ежедневно на восточном берегу Днепра российские подразделения осуществляют несколько отдельных попыток атак на украинские позиции, которые не принесли россиянам никаких результатов, кроме потерь.

Сотрудники Службы внутренней безопасности Украины задержали грузовое судно «УСКО МФУ» возле Ренийского порта в Одесской области. Причиной задержания судна стало то, что это судно ранее посещало крымские порты и перевозило оттуда зерно, похищенное российскими властями с оккупированных территорий Украины. Остается неясным, почему судно с таким прошлым вообще проплыло рядом с Украиной. Будем надеяться, что это поможет повысить осведомленность о проблеме торговли Россией зерном, украденным у жертв ее агрессии.

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