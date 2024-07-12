На саммите была предпринята попытка создать информационное давление на Россию относительно наращивания вооруженных сил Украины, в частности, за счет разговоров о скором прибытии в Украину истребителей F-16. При этом США не изменили своего отношения к ограничениям на применение оружия, установленным для Украины. Не исключено, что, атакуя ракетами больницы, российский лидер, среди прочего, призывал президента Украины отменить визит в Вашингтон, чтобы общее впечатление от саммита НАТО значительно ослабло.

В целом реакция союзников Украины на атаку на больницу была недостаточно сильной, а стратегическое давление саммита на Россию должно было быть гораздо сильнее.

Укрепление военного потенциала оборонного альянса НАТО, безусловно, также является важным результатом и, хочется надеяться, будет иметь положительный эффект, особенно на глобальном уровне. Россия в настоящее время не планирует никакой военной операции против НАТО, и в краткосрочной перспективе вопросы самообороны НАТО не затронут Россию.

Повышение оборонно-промышленного потенциала стран НАТО очень важно как сдерживающий фактор для России, но об этом говорят уже два года, и изначально было сказано больше, чем в итоге оказалось сделано.

Сама Украина делает все возможное, чтобы объяснить свои запросы на дополнительное боеспособное вооружение в будущем. Основное внимание уделяется приобретению систем ПВО и новых истребителей и штурмовиков.

Значительная помощь демократических стран Украине